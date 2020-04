Noa, la bebé de 13 meses que ha superado el Covid

Los niños, en general, no padecen los síntomas del coronavirus, sí que son transmisores al ser organimos en desarrollo, pero hay excepciones. Hay niños que lo han pasado, en algunos casos muy pequeños. Es el caso de Noa, una niña que tiene poco más de 1 año y lo ha padecido de manera fortísima. Gina Bou y Víctor Blanc son sus padres y han contado en Fin de Semana con Cristina López Schlichting cómo ha pasado la pequeña la enfermedad.

Comenta la madre: “A día de hoy no sabemos cómo ha enfermado. Ella nació de forma prematura, a las 29 semanas, desde que llegó a casa estamos tomando todas las precauciones”. También ha hablado de los síntomas, “empezó con una tos muy tenue, la doctora dijo que sería una pequeña bronquitis. Después nos dimos cuenta con la primera prueba del hospital, con la que dio negativo y salieron los valores muy bajos, pero a los tres días le repitieron la prueba y salió positivo”. Victor es su padre y comenta la reacción que tuvieron: “Estábamos muy preocupados. El día 19 me dicen que la niña tiene Covid y lo pasamos muy mal, es una enfermedad pulmonar y además tu mujer está en casa, tienes que salir de la habitación, a la niña la tienen que intubar”.

La niña tuvo que estar en varios hospitales y los padres no pudieron tenerla cerca. “Noa no mejoraba” comenta Víctor. “Que te digan que se la llevan a Barcelona, cuando tu estás a 200 kilómetros y con Gina aislada en una habitación”. Gina interviene para decir “que Víctor decía que no era un momento en el que debíamos estar separados, que necesitábamos abrazarnos y pasar por ese infierno juntos”. La pequeña se ha recuperado y Noa está bien. “La tengo aquí al lado, jugando. Ha habido mucho cambio desde que ha llegado a casa. Hemos tenido que empezar de cero, para que se siente, que se pueda levantar, incluso que mueva algo más que los deditos de la mano” dice su madre.