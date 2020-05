Nacho Montes: “España está de luto y Sánchez no se quita la corbata roja”

Comentaba Nacho Montes allá por enero: “Espero de este 2020 vivir de los libros para pdoer estar encerrado en mi casa preparando novelas”. De los libros ya puede presumir, porque de su tercera novela va por la tercera edición, lo de encerrarse en casa lo clavó. “Me hace gracia porque no me acordaba de esas palabras porque era un pronóstico terrorífico. Todos los que hacemos libros nos chiflaría vivir de esto” comenta Nacho Montes.

Vive el confinamiento como todos: “"No pude ver a mi padre por su cumpleaños pero le felicitamos por videollamada. Lo llevo bien, vivo solo, rodenado de bosque y jardín. Pero cuando llevas 60 días sin salir a la calle aburre. Necesito que venga alguien a mi casa a darme dos guantazos (entre risas). Estoy en mi salsa, este es mi día a día. Tuve una época de mucha televisión pero ahora estoy en una etapa mucho más tranquila". Pero este confinamiento ha tenido su lado bueno, como ha comentado: “Estoy muy contento porque he adelgazado. Y eso que soy muy comilón. Decidí ponerme a dieta y hago ayuno, no ceno ninguna noche. He perdido 7 kilos y estoy más moreno” además de los caprichos que se permite: "Siempre me doy el placer de ponerme cuberterías muy chic, aunque coma solo. No solo para mostrarlo a los demás, que también, es que soy así. Estoy solo pero no soy un ermitaño en una cueva. Soy muy disfrutón y lo seré hasta que me muera".

También ha querido hablar de la situación política, pero siempre desde el punto de vista de la moda: “El look de Fernando Simón es terrorífico. Es más allá de la política. Él y todos los demás parecen del '13 Rue del Percebe', dan miedo cómo van vestidos. El look de Iglesias es vergonzoso, y lo es que un señor lo represente con esa tinta con esa cola caballo y esa ropa. Da igual que se vista de Zara, dan ganas de mirar a otro lado y salir corriendo. Sánchez es guapo, aunque tenga muchas incoherencias. España de luto y él no se quita la corbata roja. Pero la planta es buena, alto, guapo y delgado. Sánchez no tiene demasiado mal gusto, se pone un traje normal y corriente y a veces va bien, aunque no es un paradigma de la elegancia. Elegantes son las ministras. Carmen Calvo ha acomodado su moda y está bien. Carmen Calvo ha mejorado mucho. Las ministras, en esta nueva hornada de Gobierno, visten mucho mejor que los ministros".

Y él está teniendo sus problemas con mantener la imagen en el confinamiento: “Me pasó una cosa curiosa: me tinto un poco la barba, la oscurezco un poco. La hace un barbero y queda divina, pero lo hice yo parecía el ladrón de Alí Babá y dije 'Dios bendito'. Tampoco me he tocado mucho el pelo porque como me estoy quedando calvo, me lo corto a máquina y he podido hacer un apaño” ha dicho sin complejo ninguno.

