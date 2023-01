El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, ha ingresado en prisión provisional y sin fianza por un presunto caso de agresión sexual contra una joven a finales de diciembre del año pasado en la discoteca Sutton, en la ciudad condal. Con el paso de los días vamos conociendo nuevos detalles sobre lo que ocurrió aquella noche y por lo que el futbolista ha tenido que ingresar en prisión. Quien ha aportado nuevos detalles en 'Fin de Semana' ha sido el colaborador del programa y periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, quien junto al neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona, ha sacado a la luz algunos fragmentos de la denuncia de la joven.

Abad ha comenzado la sección dejando claro que en todo momento iba a ceñirse a los detalles que constan en la denuncia. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre, en la discoteca Sutton, pero la víctima no presentó la denuncia hasta el 2 de enero. Hasta ahora, las posibilidades que se estaban barajando era que Alves podría haber tocado a la joven por debajo de la ropa interior en el baño de la discoteca. No obstante, la denuncia de la joven ha aportado nuevos detalles sobre lo que ocurrió aquella noche.

Nacho Abad revela los detalles de la denuncia contra Dani Alves por presunta agresión sexual

El pasado 30 de diciembre, Dani Alves se encontraba en Barcelona y le dijo a su pareja que iba a salir a la discoteca junto a un amigo y varias amigas. Cuando se encontraban en el reservado, vieron a tres chicas bailando y les llamaron a subir a su zona VIP. Pese a rechazar esta propuesta varias veces, el grupo de jóvenes terminó aceptando. En ese momento, las amigas con las que el futbolista y su amigo acudieron al local, se marcharon de allí.

"Aquí empieza una conversación complicada", asegura Nacho Abad, quien recuerda, una vez más, que estos son tan solo los detalles de la denuncia. Al parecer, Dani Alves bromeó en varias ocasiones con que era jugador de petanca de L'Hospitalet de Llobregat, pese a que ellas sabían perfectamente de quién se trataba. Entonces él "se acerca mucho, invade mucho el espacio de ellas y en un determinado momento, le habla en portugués, le coge de la mano y se la lleva a su zona genital", relataba Abad.

Una acción que, al parecer, repite hasta en tres ocasiones. No obstante, él tiene más fuerza y la joven no puede retirar la mano.

"Se me ocurre que debió ser una situación tensa, pero según la denuncia, Dani Alves señala una puerta muy pegada a la zona VIP y le hizo una seña para que le acompañara. Ella dice que no sabía dónde iba, pero le acompañó", ha continuado Nacho Abad. "Cuando abrió la puerta, vio que era un baño individual, no un baño colectivo. Y aquí viene la parte más dura de la denuncia", ha asegurado el periodista. Seguidamente, ha matizado que, hasta ese momento, había cámaras que podrían haber registrado aquellos hechos. No tanto así dentro de aquel baño individual.

Una vez dentro, según la denuncia, "él se sienta en la taza y, disculpadme la dureza de la descripción, él le golpea la cara, le dice que "me perteneces" o algo así, pero más grosero, le tira al suelo para obligarle a practicar sexo oral, pero ella se niega y finalmente la vuelve a subir y le agrede sexualmente hasta terminar". Cuando terminó, según la joven, Dani Alves le dijo: "Espérate un poquito, que salgo yo primero". Así fue como, presuntamente, él abandonó primero el servicio y seguidamente salió ella. De nuevo en la sala, y para sorpresa de la joven, tanto Dani Alves como su amigo habían abandonado el reservado, como también lo había hecho una de sus amigas.





La joven denunciante y la amiga que aún permanecía en el local abandonaron la discoteca y en la calle fue cuando comenzó a llorar y tuvo una crisis de ansiedad. En ese momento confesó a los porteros "que Dani Alves le había agredido en el baño". Entonces se activó el protocolo: llamaron a los responsables de la discoteca, al 112 y a los Mossos d'Esquadra. También acudieron agentes de criminalística para recoger huellas y vestigios en el baño, que fue precintando. Mientras tanto, ella acudió al hospital, donde fue sometida al protocolo cuando se denuncia una agresión sexual. No obstante, tras terminar el examen, ella se fue a casa y no pondría la denuncia hasta el día 2 de enero. "En una situación de estas el estrés es elevado y hay que coger fuerzas".

En este punto, el neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona, ha asegurado que si se tiene en consideración que los hechos ocurrieron de esta forma y no de otra índole, "hay un shock emocional y excepto que no estés muy bien asesorado emocionalmente, una mujer puede estar en un estado de confusión y tardar en poner la denuncia".