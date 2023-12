Nacho Abad revela lo que podría esconder el móvil de Carcaño de la noche que desapareció Marta el Castillo

El 24 de enero, en poco más de un mes, se cumplirán quince años desde la desaparición de Marta del Castillo. Un caso que ha conmocionado a España desde que ocurrió y que, desafortunadamente, sigue sin esclarecerse. Por desgracia, no se ha encontrado a día de hoy el cuerpo de la joven y eso, por supuesto, imposibilita la conclusión de un caso tan doloroso.

Lo último que ha ocurrido durante esta semana es que el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha recibido el informe del perito que estaba analizando el móvil de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo, con el objetivo de conocer los movimientos que realizó la noche del crimen, el 24 de enero de 2009.

Pancarta 'Todos somos Marta del Castillo" (EFE)





Un informe privado que se solicitó al juez y que no ha sido nada fácil de sacar adelante. De él hablamos con Nacho Abad, periodista y criminólogo y colaborador de Fin de Semana.

Él mismo explicaba que en su día se informó sobre esos teléfonos, pero que "el trabajo estuvo muy mal hecho, no aparecen los teléfonos de los detenidos y sospechosos, de los cinco, no hay un solo informe de los teléfonos en el sumario, si los abrieron o miraron mensajes y fotos no consta. No hay informes periciales de los teléfonos de los sospechosos. Es alucinante, no cabe en la cabeza humana que algo así ocurriese, a través del vaciado se consiguen datos" expresaba.

Ahora, ese perito que hizo el informe de forma desinteresada, ha sacado a la luz un informe sobre el móvil de Carcaño, que podría arrojar mucha luz sobre el caso. "El perito lo hace de forma gratuita, el juez lo acepta, le pregunta a la policía y ellos dicen que sí, que hay permiso para que los analicen. Al cabo del tiempo hacen un nuevo auto y se corrige a sí mismo y da permiso solo para analizar el de Carcaño y el de Marta. ¿Qué juez es ese para analizar un teléfono que no existe (el de Marta)?", empezaba diciendo.

Lo que podría esconder el móvil de Carcaño sobre la noche del crimen

A pesar de todo, el Tribunal Constitucional impide analizar los móviles de los absueltos en el juicio de Marta del Castillo, entendiendo que "no se ha agotado la vía judicial" el recurso de amparo que presentaron los padres de Marta del Castillo para analizar el resto de teléfonos.

Por eso, el único teléfono que se tuvo en cuenta fue el de Carcaño. Pero, ¿qué esconde ese teléfono? Es lo que explica Nacho Abad. "En teoría, debería dar los posicionamientos de la noche del crimen, pero los teléfonos no son los mismos que tenemos ahora, en aquel entonces era un burdo posicionamiento frente a las antenas" decía.

"El problema es si Carcaño tuvo el teléfono encendido en el momento del traslado del cadáver, qué posicionamientos se ha conseguido extraer y con qué certeza. Imaginamos que, si hubiera suerte, se sabría a qué hora salió de casa Marta del Castillo, y el cadáver, hay dos sentencias con dos hechos probados diferentes y una dice que de madrugada y otro a las 22 de la noche" decía.

Sin embargo, lo más importante que podría sacarse de ese teléfono es "la zona donde fue enterrada Marta y habría nuevos lugares de búsqueda. Nos permitiría localizar el cuerpo, Carcaño dijo lo último que no mató a Marta, que fue su hermano, que se fueron a tender la ropa y le reprochó que no había dinero en la cuenta, le pegó y salió huyendo a la calle, y que fue Marta a defenderle y él coge la pistola y le golpea a Marta hasta matarla" explicaba.





"Imaginaos que en los teléfonos hubiese datos sobre el posicionamiento de dónde está el cuerpo" sentenciaba.

Por qué no se destruyó el móvil de Carcaño

Nacho Abad explicaba que fue él mismo quien habló con Manuel Huertas, director de Lazarus Technology, la empresa que lleva a cabo el peritaje. "Le pregunté que, si le daba todos los teléfonos de la investigación, me podía hacer una línea de migas de lo que se hizo esa noche, y me dijo que sí, con una precisión en torno a 10 o 12 metros".

Entonces pidieron al juzgado todas las piezas de convicción (aquellos elementos de prueba que hay en un juicio que terminan por destruirse cuando éste acaba). "Estaban a punto de destruirlas porque era un caso cerrado...A última hora conseguimos que no las destruyeran y nos hicieron caso con los papeles que presentamos. Conseguimos los teléfonos" explicaba Nacho Abad.