Nacho Abad revela el error que pudo haber evitado el crimen de Castro Urdiales: "Ese día"

El crimen de Castro Urdiales ha generado una conmoción general en toda España. Una madre ha sido asesinada por sus dos hijos, adoptados, en un caso que ha dado mucho de qué hablar esta semana. Los propios menores reconocieron lo ocurrido, la Guardia Civil detuvo al mayor de los dos, y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores. Ambos muchachos trataron de simular un secuestro como coartada, para lo cual llamaron a su abuela.

El cuerpo de Silvia, el nombre de la madre, fue hallada en el suelo del asiento trasero de su coche, amordazada y con vairas bolsas de basura cubriendo su cuerpo. Todo apunta, según la investigación y al relato, a que fue acuchillada por los propios menores, que proceden de Ucrania. Además, hay constancia de una riña familiar antes de todo esto.

GRAFCAV8718. BARAKALDO, 09/02/2024.- Los compañeros del Hospital de Cruces de la mujer asesinada en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde residía, han recordado este viernes a Silvia L.G. con una concentración delante del Hospital. EFE/Javier Zorrilla

Este detalle no es menor, ya que, según los detalles que se han aportado, ambos menores eran víctimas de malos tratos por parte de su madre adoptiva. Sobre esto, Nacho Abad estuvo hablando en el Fin de Semana de la Cadena COPE con Cristina López Schlichting, y reveló un día en el que este crimen se pudo haber evitado.

Nacho Abad explica a Schlichting cómo el instituto de los menores pudo evitar una desgracia

Según explicaron ambos chicos y cuenta el periodista de sucesos Nacho Abad, el ambiente que existía en su casa de Castro Urdiales era totalmente irrespirable. "Decían que su madre y su padre les pegaban fuerte, y les maltrataban psicológicamente. Malos tratos psicológicos, vaya. Lo que ellos describen es que no les dejaban tener amigos, solo les permitían tener una actividad extraescolar, que era el inglés. Estaban ajenos al resto de chavales y no sacaban buenas notas", señaló Abad, que remarcó este último punto, porque se llegó a informar de que sí que eran buenos estudiantes.

De hecho, lo que dicen los chicos es que, cuando llegaban a casa, su madre les daba con una zapatilla en los brazos hasta que se inflamaban. Algunos amigos suyos de la zona afirmaron que les vieron con moratones en varias ocasiones, según ha podido confirmar Abad. Y esta es la clave: el entorno lo sabía... pero no actuaba. Hasta que hubo un día en el que esta situación violenta pudo acabar, pero no fue el caso. Y se hubiese evitado, probablemente, el asesinato de Silvia.

"Hace dos años, el mayor de edad le dijo al tutor lo que pasaba en casa. Según él, venía de bastante tiempo. El tutor no le creyó. Llamó a los padres, y dijeron que no, que es mentira. No avisó a los servicios sociales. Los padres ese día no pegaron a su hijo. Lo sabían los pocos amigos que tenían en el instituto y en el centro, pero no les creían", explica Abad. Lo diferente que hubiese sido la historia si hubiesen seguido el caso con más detalle.

La reflexión de Cristina López Schlichting por lo sucedido: "Hay que ayudarles para evitar estas cosas"

Además de esto, hay una estadística que llamó mucho la atención a Nacho Abad, la cual ha generado cierta controversia en redes sociales. Pero que es verdad: "Hay estadísticas más sangrantes, como del propio Hospital Clinic de Barcelona. Si atendemos a los menores y jóvenes catalanes, el 50% de los menores y jóvenes adoptados en Cataluña que vienen de Rusia y Ucrania presentan trastorno del aspecto alcohólico fetal. Han estado en centros donde ha habido poco afecto. Les cuesta hacer un vínculo afectivo con sus padres adoptivos, porque tienen uno muy fuerte con sus padres biológicos. Se sienten desterrados para darles otro tipo de vida que ellos no han pedido".

"Lo que tenemos que hacer es ayudarles, porque el inicio de la adopción para ellos es traumático. Sabemos lo que tenemos que hacer", añadió López Schlichting sobre el amor que necesitan los niños adoptados. Desde luego, una situación estrambótica que tuvo que haber terminado de otra manera.