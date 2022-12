Nacho Abad desvela el audio en el que se escucha como Carlos Navarro, el 'Yoyas', amenaza a su ex mujer

El pasado 29 de noviembre, Carlos Navarro, conocido como el 'Yoyas'y ex concursante de 'Gran Hermano', estaba en busca y captura por no acudir al requerimiento para entrar en prisión. Y sigue en busca y captura.

Carlos Navarro está penado, según queda probaado en la sentencia, por, en presencia de su hija menor, en el domicilio familiar, por la intención de menoscabar la integridad física de su esposa. Tal y como relata Nacho Abad, él la agarró del cuello y la lanzó contra el suelo. Queda probado que, en otra ocasión, este hombre la zarandeó y Fayna le lanzó un vaso de cristal para defenderle. No le da y el vaso se cae y se rompe contra el suelo. Entonces, Carlos, con idea de menoscabar su integridad física, la lanza contra el suelo donde estaban los cristales rotos, clavándose los mismos y sangrando.

"Queda probado que la agarró por el cuello fuertemente, la arrastró al salón y ella tuvo que grital auxilio, por lo que sus hijos, que estaban en el jardín, fueron y observaron como la agarraba del cuello y como la agrede", explica el colaborador de 'Fin de Semana'. "Por ello, finalmente, Navarro es condenado a 5 años y 8 meses de prisión ¿Y qué hace él? Le ponen una fecha para entrar a prisión y no se presenta", agrega.









"Fayna me manda un audio de una hora"



"Ante esto, Fayna dice que es un cachondeo que haya una persona condenada por maltrato con una sentencia firme y no esté ya en la cárcel. Tiene que entrar en prisión sí o sí, no hay más posibilidades", señala el experto. "Por ello, Fayna dijo que está aterrorizada porque, si no existiera el mar como barrera porque ella está en Canarias, está encerrada en su casa porque no sabe si va a voler a matarla para vengarse", cuenta Abad.

"Ella piensa que esto es un cachondeo por el mensaje que se está dando a las mujeres que han sido maltratadas en España porque ¿Se denuncia al maltratador, le penan con 5 años de cárcel, se escapa y no se presenta? ¿Se está poniendo en contacto con los medios de comunicación y no le puede encontrar la policía?", apunta.

"Fayna me manda un audio de una hora, en el que escucho a Carlos Navarro hablando con diferentes personas. Se puede escuchar a Navarro amenazando e insultando a la pareja actual de Fayna y luego le dice a ella que no va a 'encontrar a otro que sea más hombre que él'", desvela el comunicador. Abad narra el audio completo que le ha enviado Fayna en 'Fin de Semana'.





