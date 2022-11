Muy limpia, capaz de "leer el pensamiento" y con licencia para cazar: Así es Bulla, la cerdita recolectora

Se nota que llega el frío de lleno y con ello el invierno, porque las temperaturas han bajado considerablemente y entramos de lleno en la época de Adviento. Con eso, llegan también las temporadas de las cenas navideñas de empresa o de amigos y las comidas un poquito más especiales...Como por ejemplo, algún plato que lleve la trufa, uno de los hongos más caros que hay pero también más sabrosos.

Es justo ahora la temporada de la trufa negra, un verdadero manjar cuya temporada de recogida acaba de comenzar. Es el hongo más caro que hay y un complemento perfecto para muchos platos de nuestra gastronomía. ¿Dónde nacen las trufas? Pues zonas como Soria, Teruel, Cuenca, Navarra... y otras cuantas provincias, son un buen lugar donde encontrarlas. Precisamente, en Soria, en un pueblo llamado Ocenilla, se encuentra una recolectora muy particular de este exquisito manjar.

Se llama Bulla, pesa algo menos de 70 kilos, es rosa y tiene alguna manchita negra, pero no muchas... Es una cerda y tiene el honor de ostentar el título de ser la única de su especie con licencia para cazar trufas.

Feli y Javi son sus dueños y hoy nos han contado todos los secretos de su cerdita en Fin de Semana, la única en España en recolectar las trufas. Como nos contaban, todo se debe a que, hasta entonces, solo permitían recogerla a los perros, pero ellos, al modificar el decreto, solicitaron que Bulla pudiese hacerlo.

Cómo entrenarla para ser toda una recolectora

"Le enseñamos la trufa para que la oliera, y se la fuimos escondiendo...Al principio me miraba y no las buscaba, pero no sé en qué momento entendió el concepto y, a partir de ahí, empezó a buscarla" nos contaba Feli sobre cómo empezaron a entrenarla. Ahora ya, se ha convertido en toda una profesional, y nada más saber que tiene que hacer "su trabajo" se pone en la puerta para empezar el día.

"Entramos en la finca y ella se pone a olfatear el suelo...Si hay bellotas es un problema, porque le gustan mucho" comentaba Javi entre risas. Pero claro, ¿cómo hacen para que no sienta la tentación de comer la trufa? Pues bien fácil, dándole otra recompensa.

"Le damos algo que a ella le guste, así entiende que la trufa es para ti, y que a ella, por hacer su trabajo, le recompensas de otro modo" nos explicaba Javi.

Y es que Bulla no solo tiene una licencia de la que no gozan el resto de cerditas de España, sino que es, además, una de las más listas. Javi, de hecho, nos cuenta que es capaz de "leerte el pensamiento". " Una mañana que vamos a coger trufas, ella lo sabe nada más por lo que transmitimos, se va a la puerta y te espera ahí" comentaba.

No solo es su única cualidad, porque además nos cuentan que es muy limpia y que es capaz de "aguantar horas para hacer sus necesidades", mientras nos confían que suele retirarse para hacerlas.

Bulla es única en su especie, y no solo por lo mucho que les ayuda, por eso, lo tienen claro: "Bulla no tiene precio".