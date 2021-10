“Es muy inseguro”: El incidente previo al disparo de Alec Baldwin que avisaba de qué podía ocurrir con el arma

El criminólogo y periodista Nacho Abad desvelaba este sábado todos los detalles del accidente durante el rodaje de la película 'Rust' en la que el actor Alec Baldwin disparaba con lo que creía que era una bala de fogueo y acababa con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchis. Y es que, según explica el colaborador en Fin de Semana de COPE, habría un incidente previo que podría haber advertido a todo el equipo de lo que podía ocurrir con la pistola y que puede resultar clave en la investigación posterior.

Un accidente este mismo jueves que ha conmocionado a todo Hollywood y sobre la que ya se ha pronunciado el propio Baldwin en redes sociales. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, escribía el actor de '30 Rock' en Twitter.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and