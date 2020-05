Misionero en Brasil: “Han muerto tres hermanos agustinos y no podemos ni enterrarlos dignamente"

A medida que el foco de la pandemia provocada por el coronavirus se desplaza a Sudamérica vamos cayendo en la cuenta de que las condiciones de vida en otros lugares hacen muchísimo más difícil combatir el virus.

En Brasil siguen los agustinos recoletos y en su momento hablamos con Francisco Javier Tello en Río de Janeiro y nos confesaba que no pensaba en regresar a España, iban a seguir allí apoyando a los brasileños. Exactamente lo mismo ocurre en la desembocadura del Amazonas en una islita llamada Marajó donde encontramos a otro español, de León: Manuel Fernández, de 68 años, y nos cuenta que los agustinos recoletos han perdido a tres de sus miembros.

El hermano Manuel ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde cuenta que “hemos perdido a tres hermanos ya por esta enfermedad y hace nada ha llegado a nuestra casa una persona de 53 años que estuvo 31 días en el hospital, aunque gracias a Dios se recuperó”.

“El problema que tenemos aquí en mayo es que la medicina está muy pobre”, relata Manuel, que añade que “de veinte que se contagian, diez mueren porque no hay atención médica ni respiradores ni lo que en España sí hay. Si se contaminan no hay atención médica aunque ahora se empiezan a dar medidas de seguridad y de quedarse en casa, pero estos últimos 10 días en la ciudad de Portel se han triplicado los casos. Había 40 y ahora hay 300 contaminados, estamos en el centro del huracán. Ayer salió la noticia en el periódico de que tanto Breves como Portel, dos ciudades, eran las más infectadas de todo Brasil en relación al número de habitantes. La situación es verdaderamente grave”.

“No hemos pensado en volver a Europa”, asegura él, “estamos esperando a que pase esta pandemia y poder volver a Portel”. “Para el común de los mortales esto puede ser raro”, reconoce entre risas, pero explica que, “cuando hay una vocación, un llamado, te sientes feliz allí donde estás. Aquí la medicina es paupérrima y el cementerio es para llorar. Además es la ineficacia política, la pobreza y la miseria. Fueron a enterrar al sacerdote que murió, a preparar la tumba, y se encontraron a otro enterrado allí. Me río pero tengo que decir que lloré como nunca ante la imposibilidad de enterrar a un hermano y además no podíamos acercarnos, eso no se me olvidará nunca en la vida. Al final las cuatro personas que lo llevaban, como no pudieron enterrarlo donde podían, lo llevaron 50 metros más para adentro e intentaron hacer otro agujero; tuvimos que irnos y les dije ‘póngame cuatro palos para que, cuando yo venga, sepa dónde está enterrado'. Allí mismo me hice una promesa: no irme de Portel hasta que no tengamos un cementerio digno donde enterrar a los muertos y donde este hermano, Fray Raimundo, pueda recibir un entierro digno, de ser humano”.

El hermano explica que, “en este momento, las comunicaciones son por redes sociales, por internet, por televisión, etc., aquí donde estoy grabo, mando mensajes y estoy en comunicación con los demás. Las misas las rezamos aquí en lo que podemos hacer”.

Sobre las mascarillas, Manuel detalla que “aunque han llegado unas mil, la gran mayoría no tienen porque aquí la situación es de extrema pobreza”.