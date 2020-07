Un mexicano busca a su familia biológica en Valladolid: "Encontré una prima segunda que vive en París"

Manuel López Castillejos se ha criado toda su vida como hijo natural de Manuel, originario de Santander pero emigrante en México, y de Esther, guatemalteca de nacimiento, pero residente también en México.

Hace 33 años, un día cualquiera, Manuel se enteró de que su vida no era tal como creía: Su madre, Esther, llegó al sanatorio Sagrado Corazón -en Valladolid-, simulando un embarazo. Al día siguiente, los médicos entregaron a Manuel a la pareja.

A pesar del amor hacia aquellos que le criaron, tras conocer esto, Manuel decidió buscar sus raíces.

Le entregaron en adopción hace 53 años. Ahora, una prueba de ADN sitúa en Valladolid a sus antepasados biológicos: “No me arrepiento de no haber sabido antes que era adoptado. A mi madre le dije que la quería el doble por todo lo que me han dado y por criarme como suyo.”

Manuel decidió descubrir quién es su familia biológica por algo muy sencillo: “Mi mayor razón era que mi madre biológica estuviese tranquila y supiera qué pasó con el hijo que tuvieron.”

Manuel ha avanzado mucho en la búsqueda: “Encontré una prima segunda que vive en París, y una hermana pequeña con la misma historia que yo.”