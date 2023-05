Un meteorólogo vaticina hasta cuándo habrá temperaturas frescas antes del verano: "Va a seguir así..."

El episodio de calor ha pasado, han bajado las temperaturas y ya son muchas comunidades las que han podido disfrutar de la lluvia tan esperada. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, explica en Fin de Semana COPE qué ha ocurrido en el último mes para que hubiera unas temperaturas poco acordes con la época primaveral: “Veníamos de tres semanas con unas temperaturas muy altas y un calor que no fue nada normal y ha cambiado el panorama. Podemos anunciar que este cambio va a ser duradero, no va a haber grandes cantidades de lluvias, pero el anticiclón que era constante en semanas pasadas se retira y estamos bajo el principio de la inestabilidad atmosférica que en cualquier momento puede desarrollar tormentas y algún chaparrón”.

Aunque no se esperan grandes precipitaciones, la lluvia que pueda caer sobre los campos humedece el suelo y “hace que el ciclo vegetal de los cultivos que se están desarrollando no se pierdan”. La inestabilidad atmosférica, que describe Jorge Olcina para este sábado, está concentrada entre el País Vasco y Cataluña, además de bajar por el Mediterráneo hacia la Región de Murcia y Almería y en las Islas Baleares: “Vemos como los días amanecen soleados en muchas regiones de España, pero luego en estas zonas se forman tormentas por las tardes y descargan chaparrones”. El cuadrante suroeste de la península, desde Madrid hacia Sevilla, no se va a ver beneficiado de estas precipitaciones.

En cuanto al domingo, Jorge Olcina describe cómo esta inestabilidad irá descendiendo: “Ya zonas del sueste apenas van a registrar posibilidad de desarrollo de esas lluvias, aunque seguirá en Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y País Vasco. Aquí se podrán formar precipitaciones. En el resto de España no hay un gran cambio”.

Las temperaturas, al tratarse de una masa de aire del norte de Europa, continuarán siendo bajas: “Y va a seguir así en gran parte de la próxima semana”. Jorge Olcina vaticina que "volverán a descender a mediados de la semana, generando nueva inestabilidad, aunque no habrá grandes precipitaciones". El lunes en Madrid, día festivo por San Isidro, patrón de la capital, habrá “temperaturas frescas a primera hora, a mediodía habrá 23 grados y ambiente soleado. No hay riesgo de nada”.