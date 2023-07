El meteorólogo Olcina advierte del "preocupante" fenómeno que sufren las playas este verano y que nos afecta

Si eres de los afortunados que estás a punto de empezar tus vacaciones ahora en agosto y ya estás pensando en qué llevarte en la maleta, lee bien atento lo que te contamos. Porque esta ola de calor que estamos viviendo esta semana podría acabar más pronto que tarde y esa fecha es el miércoles. Y vamos más allá, porque si te vas a ir a la playa, hay un fenómeno que están sufriendo nuestros mares que te afecta directamente y que podría ser determinante. Un fenómeno que nos desvelaba Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante, y que puedes escuchar aquí:

Audio





"Es un tema preocupante. No diria que es un tema de alarma, no me gusta ser pesimista, pero la situación es compliada y no hay buenas perspectivas" explicaba Jorge Olcina en Fin de Semana, que explicaba que este fenómeno es uno de los que más les preocupa, junto a las "noches tropicales" que estamos viviendo y vamos a vivir durante los próximos veranos. Sí, esas noches de altísimas temperaturas.

Una ola de calor que cambiará a partir del miércoles

No es el único fenómeno meteorológico que ha venido para quedarse en estos últimos veranos, porque Olcina nos avisaba de que en las próximas estaciones estivales sufriremos oleadas "de aire sahariano", que consisten en saltar de cinco o seis días de temperaturas altas a algunas más bajas.

Y eso es lo que pasará a partir del miércoles 2 de agosto, momento en el que las temperaturas empezarán a bajar. "Hasta el miércoles seguiremos con calor diurno y nocturno, a partir de ahí habrá descenso de temperaturas de dos o tres cuatro grados,y nos espera una nueva oleada a partir del domingo próximo" aseguraba Olcina.

Audio





Eso sí, a excepción de Canarias, que contaba que van "a su ritmo" y estarán con "un tiempo tranquilo, agradable, las temperaturas no suben tanto ni tendrán fenómenos de calima" aseguraba. Tampoco sufrirán estas altas temperaturas en la zona norte del Cantábrico, donde tienen un "pequeño frente que cruza el Cantábrico y que dejará algún chaparrón"

Por cierto, que julio ha batido todos los récords de calor, un fenómeno que no hace sino crecer desde el verano del 2010, "es que este proceso de calentamiento en el verano de nuestro hemisferio muestra rapidez, se acelera un poquito y hablamos de récord de temperatura" aseguraba.

La sequía, uno de los fenómenos que más preocupa en nuestro país

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La situación en el campo es preocupante ante la falta de agua de estos meses que está desencandenando en una gran sequía que no solo afecta al campo sino que repercute en la vida y economía de cada uno de los españoles.

“Un problema importante” como indica en 'Herrera en COPE' Joan Girona, investigador del programa de uso del agua del IRTA e ingeniero agrónomo, que “ya no ses viene anunciando desde hace tiempo que el cambio climático va a traer este tipo de situaciones”. Estas declaraciones y las posibles soluciones las puedes escuchar en este vídeo.