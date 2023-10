El meteorólogo Jorge Olcina avisa de los puntos de España donde lloverá el Día de Todos los Santos

Cada sábado, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, detalla en 'Fin de Semana' la previsión del tiempo para los próximos días. En esta ocasión, pone el foco en Día de Todos los Santos que se celebra el próximo miércoles. ¿Lloverá el 1 de noviembre? ¿En qué zonas de la península? Escucha la previsión del meteorólogo en el siguiente audio.

En primer lugar, Olcina ha explicado el tiempo que vamos a tener este fin de semana después de unos días con lluvias abundantes en muchos puntos del país. En Galicia van a seguir los cielos nublados y la lluvia: "Llevamos una semanita con el tiempo bastante revuelto, recordemos esa borrasca Bernat que tanto daño ha hecho en algunas partes, con esos vientos prácticamente huracanados".

"Va a seguir lloviendo, especialmente en el norte, también en Madrid, en el centro, mañana domingo y varios días de la próxima semana. Sigue ese pasillo de borrascas que decíamos ya hace 15 días que se había abierto, que ha ido facilitando la entrada de esas borrascas del Atlántico, que han entrado por diferentes zonas en ocasiones por Galicia, en otras como esta semana pasada por el sur peninsular, por el Golfo de Cádiz, pero lo importante es que ha ido dejando lluvias", ha detallado Olcina a Cristina López Schlichting.

Sube el nivel de los embalses por primera vez desde junio

En este punto, ha puesto el foco en un dato relativo a las lluvias que es realmente positivo: "Es la primera semana, esta que terminamos ahora, que hemos ganado algo de agua en los embalses españoles desde el pasado mes de junio" y es que las lluvias han sido "muy bien recibidas" en casi toda España.

"Ha sido una muy buena noticia, más de 500 hectómetros en el conjunto de España. Es verdad que no soluciona el déficit que llevan ya desde hace dos años en regiones como Andalucía o Cataluña, pero viene a romper esa tendencia de los últimos meses en los que íbamos perdiendo agua, por así decirlo, semana sí, semana también", ha destacado el meteorólogo.

Qué tiempo va a hacer el Día de Todos los Santos

Respecto a la previsión para la semana de Todos los Santos, que en esta ocasión no tendrá un puente como otros años, la tendencia es a seguir el panorama de los últimos días: "El fin de semana va a ser lluvioso en todo el norte, con vientos un poquito fuertes, rachas de 90-100 kilómetros por hora en toda la fachada cantábrica y también en la zona de Baleares. Sabemos que estos vientos del Oeste cuando salen de la cuenca del Ebro también se encrespan y vuelven a soplar con fuerza en el archipiélago balear".

"Eso va a ser el panorama el fin de semana, en el resto con nubes en el cielo, pero prácticamente sin lluvias. El domingo sí que puede llover de nuevo en el oeste y centro o peninsular, pero la zona sur y mediterránea va a ser la más tranquila", ha añadido.





Teniendo esto en cuenta, lo que nos espera a partir del lunes será más o menos similar: "Hay varias borrascas que van a ir entrando por el oeste, más bien por la vía de Galicia hacia el Mediterráneo, que llegarán desgastadas al Mediterráneo, por tanto, las lluvias, en caso de producirse, no llegarían al Mediterráneo".

"Si alguien tiene que venirse de puente, es buena zona esta fachada mediterránea, también el sur peninsular, Andalucía, para aprovecharlo porque en principio ahí no se esperan precipitaciones. Sí, aunque no muy abundantes, ya no con las cuantías de los últimos días, en el resto peninsular", ha concluido.