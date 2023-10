Los dos ejercicios que debes hacer si ves a un perro a punto de atacarte: evitarás que se acerque

Desde luego, a uno se le quita el aliento cuando ve la noticia de que, a una joven de 27 años, la mató una jauría de perros. Ocurrió en Roales del Pan, en Zamora, el lunes, y un día más tarde, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han capturado este jueves al perro que permanecía huido implicado en el ataque de canes de pastoreo.

Es algo verdaderamente complejo y, desde luego, casual. Pero, aun así, nos lleva a preguntarnos: ¿qué podemos hacer si vemos a un perro a punto de atacarnos? Es lo que le preguntamos a Inma Valderrábano, adiestradora canina y representante de la Asociación Nacional de Adiestradores y directora del centro canino SitCan.

Para ella, este suceso es "muy desafortunado. Ojalá no tuviéramos que escuchar esta noticia, no nos gusta a nadie" empezaba diciendo. Y aunque admite que pasa pocas veces, sí que dice que "no asombra, porque son casualidades que se dan en los paseos, y muchas veces provocadas a veces por el ser humano".

"En el perro esta agresión no es natural, no es instintivo del animal, tiene una naturaleza, se puede provocar o disminuir en función de las necesidades del ser humano, tienen un trabajo y labor que hacer, son pastores, hay que tener conocimientos previos y qué hacer en ese tiempo de situaciones" expresaba.

Las señales que ponen en alerta a los perros

Como explicaba la adiestradora canina, para poner en alerta a los perros, hemos tenido que tener algún comportamiento que ellos hayan identificado como peligroso. "Si sienten que hay una presencia ofensiva de alguien, su función es protegerlos, van aumentando la intensidad de avisos hasta que no pueden más. Han dado avisos para que dejemos de hacer unos comportamientos que estamos haciendo, en primera instancia no van a atacar" explicaba.

Eso significa que primero van dando señales sobre su situación, y tenemos que saber identificarlas para evitar un posible ataque. "Tienen un diámetro y distancia que proteger, han sido enseñados a tener al rebaño en una zona concreta, en todo el campo abierto. Si hay perros, no me voy a acercar a ese rebaño y mantener una distancia de seguridad, si empieza a tener unos signos que me llamen la atención, tengo que alejarme, y no tengo por qué ser un experto para verlo" explicaba esta experta.

Eso sí, hay dos ejercicios claves que deberíamos tener en cuenta por si, una vez rebasada esa distancia de seguridad, el perro parece dispuesto a atacarnos.

Los dos ejercicios que llevar a cabo si hay un perro a punto de atacarte

Así pues, nos explicaba que los perros dan señales de su incomodidad, por lo que un simple ladrido, o unos cuantos en secuencia con un volumen que no deja de crecer, debe darnos la pista de que el perro está dispuesto a atacarnos.

"Otro síntoma es que se estiren, se desperecen. Son diferentes comportamientos a los que estaban haciendo" dice.

Por tanto, hay dos cosas que debemos de hacer: "Si te acercas y has superado su espacio y sigues avanzando, el perro se va a defender con una actitud agresiva. Si le das la espalda, entiende que ha ganado y no quiere pelear, favoreces que no haya acercamiento, no hay ningún problema así" explicaba.

Y el segundo de los ejercicios es el de, si se nos han abalanzado, quedarnos quietos. "Si nos movemos, es una agresión para ellos. En este caso, tenemos que quedarnos quietos, el daño es el mínimo imprescindible para que vean que no eres un peligro para el rebaño, lo que debemos hacer es quedarnos quietos, hacernos una bola" explicaba.

Y un tercero: evitar el contacto visual.