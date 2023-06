Son 20 millones de españoles los que se van de vacaciones en la segunda quincena de julio, por lo que las elecciones generales adelantadas por Pedro Sánchez afectan de especial manera a estas personas que ya han reservado sus días. Sí, el voto está controlado porque pueden elegir su opción por correo, pero es posible que les toque ser parte de la mesa electoral y que tengan que suspender sus vacaciones solo para poder acudir.

Y si hay algunas excusas que sean válidas para no tener la necesidad de acudir a un colegio electoral, hay veces que el hecho de tener un viaje reservado no te exime de ser parte de la mesa electoral. Por eso mismo, las agencias de viajes han querido adelantarse a esas elecciones y están instando a los veraneantes a contratar seguros de viaje por si la Junta Electoral no les admite a trámite el hecho de tener un viaje.

Aquí en Fin de Semana queremos saber cómo está afectando a más de un mes vista estas elecciones al turismo español, y, por ello, hablamos con Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Ella nos confirmaba lo que ya sospechábamos: hay más indecisión a la hora de reservar las vacaciones por miedo a que las elecciones les afecten.

"Hay un retraso en la estimación de la demanda, y todo lo que sea que baje es negativo. Estamos volviendo a niveles de facturación del 2019 y queríamos tener un verano tranquilo sin incidencias, pero no va a poder ser" explicaba.

¿Qué tipo de seguro tengo que contratar si me quiero ir de vacaciones el 23J?

Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes buscan que el hecho de tener un viaje reservado para esas fechas sirva como excusa para no tener que acudir como miembro de una mesa electoral, pero mientras esperan una respuesta, están instando a los viajeros a contratar un seguro de viaje antes de las elecciones.

"Entendemos que la incidencia del consumidor con una agencia de viajes no será tanta que el que contrata por sus medios un hotel, no tienen esas garantías que tenemos las agencias de viaje" explicaba Mercedes Tejero. Pero, ¿qué pasa si no contratas un seguro de viaje y te toca ser mesa electoral? Pues que es posible que tengas que cancelar tu viaje y perder dinero si te toca ser parte de la mesa.

"Son 500.000 personas las llamadas y vamos a intentar minimizar los efectos perjudiciales para los consumidores intentando buscar un cambio de fechas"

Entonces, ¿qué tipo de seguro tenemos que contratar? Pues esta experta lo tiene claro, y lo mejor es contratar estos seguros específicos que ofrecen las aseguradoras con vista a las elecciones generales. "Desde el día 1 sacaron productos asequibles al mercado para impedir que el consumidor retrase su decisión de irse de vacaciones, ya hay seguros y a precios muy asequibles".

"Lo mejor es que contraten este seguro específico que han sacado varias aseguradoras y que su agencia les diga cuál es más conveniente para ellos, ya hay productos que valen para esta incidencia y a unos precios muy económicos" nos contaba esta experta.