Menos oferta frente a más demanda: ¿la dificultad de acceder a una vivienda persistirá en 2024?

Queda poco para que finalice este 2023 y, como siempre toca, hacemos un balance de lo que ha ocurrido en el año y, en aquellas cosas malas, rezamos para que vayan mejor. Sin embargo, en ciertos aspectos, las expectativas de cara al año que viene no son las más halagüeñas y, en este sentido, se enmarca el acceso a la vivienda.

Y es que en este 2023, la compraventa ha caído en un 17% y la concesión de las hipotecas un 22%. Claro, que la intención de los españoles de comprar un piso ha aumentado hasta un 22% pero, sin embargo, son incapaces de acceder a ella. Y es que sí, comprar una casa, y no te cuento siendo joven, es misión imposible.

"No convertir este país en un paraíso okupa", la solución con la que

asegura que se pondrá fin a la subida de los precios de vivienda



El analista económico desgrana en las medidas para conseguirlo

¿Las razones? Pues que hay escasez de oferta, han subido los tipos y hay mayores requisitos para acceder a una hipoteca. Algo que parece que va a ser la tónica en el próximo 2024. O al menos, es lo que explica en Fin de Semana el profesor José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra.

"Con las perspectivas de los tipos de interés, serán altos y habrá una dificultad para el que quiera ser propietario de una vivienda" aseguraba.

La imposibilidad de ciertos perfiles de acceder a la vivienda

Este experto aseguraba que uno de los mayores problemas es que hay mucha demanda y poca oferta, por lo que es bastante complicado que muchas familias y jóvenes accedan a la vivienda.

"Cuado los tipos de interés subían, los precios de la vivienda caían, pero ahora a todos los países les pasa lo mismo, los tipos de interés se retrasan respecto a los hipotecarios, y se ve el impacto. En algunos países ya están cayendo los precios, es una cuestión de retrasos. Hay muchos países de Europa en el que el impacto será más fuerte que en España" explicaba.

De hecho, se estima que en este país se producen unas 95.000 viviendas, y se crean unas 200.000 familias, por lo que "hay un desajuste muy claro entre la vivienda y las necesidades".

"La vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos"



Escucha la línea editorial en la mañana de este jueves 9 de noviembre de 2023

No ayuda, en efecto, que la entrada para adquirir una casa sea excesivamente alta. "Ahora tiene que ser un 20% y es una cantidad muy respetable de ahorro para que tenga una familia... El mercado, es la previsión, los tipos bajarán el año que viene, los mercados son muy optimistas y la inflación está siendo persistente, no hay previsión clara de que vayan a bajar pronto. El mercado puede creer lo que quiera, pero la realidad de la política monetaria es otra, el cambio no está afectando, las condiciones, el año que viene serán similares a las de la actualidad" sentenciaba.

El perfil de los compradores

Lo cierto es que se ha producido un cambio "muy significativo en la tendencia de los jóvenes" explicaba el experto, y es que prefieren alquilar y muchos otros no pueden, simplemente, acceder a la vivienda.

"La solución es aumentar la oferta, el problema mayor es que la oferta es claramente insuficiente, sobre todo donde hay demanda. Aquí es donde tenemos que trabajar, tanto en vivienda social y que se pueda modificar la escasez de vivienda para que familias con problemas y jóvenes puedan encontrar una vivienda adecuada" aseguraba.

Atento, porque ahora mismo, el perfil de compradores es de personas que ya tienen una propiedad, y que lo que buscan es mejorarla.