Melisa Rodríguez (Cs): "Sánchez piensa que es intocable porque es el presidente"

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha insistido en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones en el Congreso por las presuntas irregularidades en su tesis doctoral. En una entrevista este sábado en 'Fin de Semana' de COPE, la dirigente ha acusado al presidente de amenazar a los miembros de su partido cuando Rivera le preguntó en sede parlamentaria por esta cuestión. "Nos dijo 'os vais a enteras' con una mirada poco amistosa. Cuando uno tiene muchas vergüenzas que esconder, busca donde no hay. Y eso es lo que le está pasando a Pedro Sánchez. Yo no había visto una mirada tan incisiva dentro del arco parlamentario desde que soy diputada. Es una actitud bochornosa", ha asegurado Rodríguez. La diputada también afea al presidente que está amenazando a los medios de comunicación y critica que Podemos respalde al gobierno en esta cuestión. "Cuando Podemos defiende a su socio en un caso así, ya vemos qué regeneración quieren", ha dicho.

Sobre el comunicado de la Universidad Autónoma de Barcelona donde se precisa que Rivera no es doctorando, Melisa recuerda que el líder de su partido ya hizo los cursos predoctorales. "Cuando llegó el momento de hacer la tesis, empezó su actividad política y no pudo asumirlo. Pero claro que no está matriculado en cursos predoctorales, porque ya los hizo hace años", ha explicado.

La formación naranja cree que el Gobierno de Sánchez ha perdido el rumbo y ven a Ciudadanos como un gran enemigo para sus intereses. "El PSOE ha perdido el rumbo. No sólo hay un gobierno insostenible, eventual y que tiene a cualquier socio a cualquier precio. No nos molesta que se refieran a nosotros como 'derecha naranja' porque es un juego dialéctico que usan porque les molesta que haya un partido de centro, con credibilidad y solvencia".

Finalmente, Melisa Rodríguez también ha criticado que se aprobara la exhumación de los restos de Franco a través de un decreto de ley. "Si uno quiere coser heridas, no actúa a golpe de titular o de real decreto. Se hace una comisión y se intenta llegar a un consenso. La sociedad ha curado muchas heridas que parece que la política quiere seguir abriendo. Hay una clara falta de políticas en estos cien días de gobierno y así oculta su ineficacia", ha concluido.