769 es el número de agresiones al personal sanitario en 2023. O lo que es lo mismo, cada día dos médicos en España sufren algún tipo de violencia. Más datos. En el 66% de los casos, la víctima de esa agresión es una mujer.

Le pasó a Teresa Valle, médico de familia y víctima de varias agresiones en centros sanitarios de Málaga, algo que ha vivido "desde el principio de mi carrera". En Fin de Semana, la doctora ha compartido algunas experiencias desagradables que ha tenido que atravesar. La primera vez que sucedió estaba ella embarazada de ocho meses: "Fui a atender a un paciente con un dolor. Me acerqué para darle un analgésico con un vaso de agua... y me lo echó a la cara. No es que fuera doloros físicamente pero me llegó al alma". Era un chaval joven, no llegaba a los 30 años. "Ese fue el primero... pero he estado allí trece años y mis compañeros y yo teníamos casi normalizado el ir a juicio".

Compartía la facultativa que, en ocasiones, el miedo les acompaña una vez terminan sus turnos de trabajo y se acompañan unos compañeros a otros a los coches: "Dentro de las denuncias que he formulado, y que he ido a juicio, ha sido con amenazas de que me iban a matar o violar a la salida. De una manera malsana, los sanitarios tenemos normalizado recibir agresiones verbales. No podemos dejar pasar ni una".

Según datos delObservatorio contra las agresiones de la Organización Médica Colegial, la mayor de estos casos de violencia se dan en los centros de Atención Primaria: llegan al 43%. Por provincias, el ranking de las agresiones a sanitarios lo lidera la provincia de Málaga con 39 casos. Le siguen Alicante con 33 y Madrid con 24.

"La causa... no la sé. Cuando tenemos que formular las agresiones, uno de los apartados es la 'causa'. Siempre me he negado a poner la causa. La agresión no está justificada". Según este documento, el perfil del agresor suele ser hombre menor de 55 años que, en la mayor parte de los casos, no está afectado por una emergencia médica. El del profesional agredido es, por lo general, el de mujer médico de Atención Primaria, con edad comprendida entre los 35 y 45 años.

