“Ir a Marruecos me quitó mucha tontería. Pensaba que eran muy distintos y compartimos mucho”

Marina Comes es experta en sacarse impresionantes fotos de viajes, de hecho fue elegida en 2019 por la revista ‘Forbes’ entre las ‘Best Influencers’ en el mundo de los ‘instagramers’ viajeros. Ella recuerda en Fin de Semana con Cristina su primer viaje con amigas: “Fue a Venecia, Milán y Torino. Tres amigas y sin padres, primera vez que iba sin ellos”.

La ‘influencer’ explica que el sector “viene de un momento muy complicado pero estoy sorprendida de la recuperación que ha habido en 2021. He notado un nivel de colaboraciones muy alto. Las oficinas se han puesteo las pilas, el año que más he trabajado, llevo tiempo dedicándome a tope y este es el año que más he facturado”. En todo caso ella cree que “olvidaremos pronto lo que hemos vivido, pero creo que a corto plazo los destinos menos masificados que cuentan con parques naturales y sin grandes masas van a estar en alza. Todavía tiene rechazo subirse a aviones aunque no van vacíos, pero al gente busca el hotelito más perdido, el senderismo, sitios más ‘off-road’ y no muy visitados. Creo de verdad que se nos va a olvidar muy rápido”.

Marina sobre todo busca “la sensación de escaparse, cuando tienes todo por vivir, no sabes qué va a pasar. Son los momentos iniciales porque luego todo pasa rápido”.

También revela su viaje favorito: “Marruecos. He vuelto nueve veces, me encanta. El primer viaje fue con mi hermana y fue revelador. Íbamos con ideas equivocadas y fue distinto a todos los niveles, nos dimos cuenta de que estábamos cargados de mucha tontería. Nos pensamos que somos muy distintos, y es verdad que estamos algo lejos, pero los valores lo reconoces igual, les preocupa lo mismo, valora lo mismo, te abren las puertas de sus casas”.

La experta en viajes también revela las dos cosas que le pide la gente: “Sobre todo buscan quién me hace la fotos, pero no es nadie en concreto, me las hago yo con trípode. La foto es mía, nadie decide por mí. Y luego me preguntan dónde está ese sitio, porque la gente quiere replicar la foto. Me interesa descubrir rincones nuevos y crear un sitio mágico, pero ser yo el que la descubre. Es un reto porque me gusta la estética y en ello me esfuerzo a tope”, finaliza.