Marina Carmona: "Pertenecer a una saga con tanto arte da vértigo... pero también mucho orgullo"

El duende, el arte... ¿es algo que se labra con los años o que se hereda? Marina Carmona nació en el seno de una familia de artistas. Su abuelo fue el guitarrista flamenco 'El Habichuela'. Su padre, Antonio Carmona, lidera el grupo 'Ketama'. Su madre, Mariola Orellana, es representante de artistas: "Aprendes a encontrar tu identidad, lo que llega cuando tiene que llegar (...) Siempre van a tender a compararnos. Pero dentro de una saga con tanto arte, como son Los Habichuela, llega un momento en que da vértigo pero también orgullo. Pertenecer a ese sonido y que ese sonido viva en mí, me hace decir con más fuerza: 'Me llamo Marina Carmona y me da orgullo pertenecer a esta familia'".

La artista ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana para presentar su primer trabajo: 'Mi identidad'.





Un álbum en el que se lanza a cantar en francés, un idioma que maneja de maravilla gracias, entre otras cosas, a sus estudios en el Liceo Francés de Madrid: "El disco está pensado para ambos públicos, español y francés. ¡Estoy deseando irme para allá! Los idiomas si se te dan bien, mola mucho incluirlos en tu música".

Marina asegura haber heredado la sensibilidad de su padre, Antonio, y la disciplina de su madre Mariola: "Hay dos Marinas viviendo en mí constantemente".

Formar parte de un linaje de artistas no pone todo fácil: "Me ha costado mucho encajarme. Me gustaba mucho cantar, he versionado y cantado mucho pero realmente asentarme me ha venido muy a fuego lento. Lo agradezco. Tengo una madurez emocional para abrazarlo".

Afirmaba la cantante que tiene muy presente a la gitana que lleva en su interior: "Te lo puedo definir como una fuerza interior que te viene siempre. Una lucha que, si como mujer es 'heavy', pues como mujer y gitana es bastante más fuerte. Me considero bastante luchadora" contaba rotunda.





ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.