Marian Rojas: “Para evitar el suicidio es esencial la prevención y saber que siempre hay ayuda disponible”

Este fin de semana toca un tema triste y preocupante. El suicidio de Verónica Forqué ha llevado a Cristina en Fin de Semana a preguntarle a Marian Rojas, , psiquiatra y autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, cómo prevenirlo. Antes que nada, Rojas explica que es un tema que “genera tabú”: “Da vergüenza y miedo, parece que hay efecto llamada si se menciona. Mi padre hizo su tesis sobre el suicidio y a mí me sorprendía que lo hiciera de un tema tan oscuro. Pero no puede ser, no debe ser así, hay que hablarlo y tratarlo para poder prevenirlo”.

La psiquiatra comenta con preocupación que “los servicios de sanidad pública salud mental están saturados y la situación es crítica, a veces no podemos atender a los graves. Todo esto lleva al miedo, la angustia y depresión, al final la cabeza dice ‘no vale la pena estar aquí’. Yo siempre digo que la gente que se suicida es gente que no quiere sufrir. El sufrimiento extremo es muy doloroso y uno ahí piensa ‘nadie me entiende, estoy solo y nadie me puede curar’, es terrible. Todo esto lleva a un aislamiento te que a su vez te lleva a encontrar otra solución”.

Por fortuna, Marian explica que “lo suyo es ir hablando de los temas y, además, la covid ha traído algo bueno: la gente habla de salud omental con más facilidad”.

¿Cómo prevenir? La psiquiatra lo detalla: “Evita el aislamiento, trabaja la personalidad y no tengas reparos en pedir ayuda porque siempre, siempre, siempre hay ayuda. Si alguien dice ‘yo me quitaría de en medio’ ante algo duro, no lo pases por alto, quédate con esa frase porque ahí hay una posibilidad de caso preocupante. El problema de mucha gente es que no sabe a quién acudir o que nadie les hará caso. Siempre potenciar que tienen alguien cerca y que hay tratamientos”.