Marian Rojas: “La motivación se consigue siendo realistas, con pequeños objetivos y paciencia”

Una semana más vuelve la famosa psiquiatra Marian Rojas, autora de ‘Encuentra tu persona vitamina’, a Fin de Semana con Cristina para dar los mejores consejos a los oyentes.

Este sábado nos habla de algo fundamental: la motivación, que define como “la energía que surge en nuestra mente cuando queremos alcanzar un propósito”, aunque aclara que “difiere mucho de unos a otros, con base en nuestra educación y cuánta recompensa necesitamos para activarla”. Marian explicar que “detrás de cada cosa que hacemos hay una motivación y ahí radica ese circuito de recompensas que a veces está mal visto pero también es el centro del placer, quieres hacer algo y te motivas”.

Rojas detalla que “es un mecanismo que aporta placer pero hay dos tipos: extrínseca e intrínseca. En el primero el estímulo viene de fuera, haces algo para que alguien esté feliz, por los demás. Y el segundo es para definir su identidad o mejorar tu salud. Esa motivación arranca desde el interior”.

Marian además concreta que “si es intrínseca hablamos de fuerza de voluntad. Cuando eres capaz de posponer la recompensa creyendo en tu propio bien a corto y largo plazo es mucho mejor, como la curiosidad. Y es importante saber que hay una fórmula: cuando percibes que los beneficios son más altos que el coste de la conducta, como pereza, dinero, el gimnasio. Por eso es fundamental tener una meta a largo plazo y pequeños objetivos a corto plazo”.

Entonces llega el momento de hablar de lo que pasa si no lo logras: “Cuando no tiene motivación procrastinas, es decir, dejas las cosas para otro momento, sabes lo que tienes que hacer pero lo pospones. El cerebro, cuando no tiene las motivaciones suficientes, procrastina, no eres capaz de centrarte del todo”.

¿Qué consejos da Marian Rojas para potenciar la motivación? “Primero que los objetivos se conviertan en maneras de aprender, segundo no ver la meta como una amenaza y, tercero, enfocar en cómo lo hago y no por qué. Cuando queramos tirar la toalla acordémonos de tener objetivos chiquitines, poquito a poco”, termina.