Luis Pacetti, el tenor que salvó las cuerdas vocales tras ser intubado por culpa del coronavirus

La Covid ha atacado a miles de empleos. Ha cerrado tiendas que han estado ahí toda la vida, ha impedido a la gente recuperar el puesto que dejó por un ERTE o ha dejado desiertas las zonas más turísticas de España. Pero el hecho de pasar la misma enfermedad, para alguien que es vital tener su garganta a pleno rendimiento, como es el caso de Luis Pacetti, el tenor con el que ha podido hablar Fin de Semana, el problema se ha multiplicado.

Así es cómo ha vivido y luego sufrido las secuelas de la enfermedad: “La covid nos trae consecuencias muy graves, pero echando cabeza saldremos adelante. No sé dónde me contagié, pudo ser en cualquier sitio porque no teníamos las medidas que tenemos ahora, pero pasó. Ingresé el 16 de marzo, sentí problemas respiratorios severos y me dijeron que había que intubarme. Les pedí que tuvieran cuidado con las cuerdas vocales pero lo importante era la vida. Estaba muy desorientado".

Contaba el tenor que por el camino tuvo algunos sustos añadidos, como la posibilidad de tener que someterse a una operación en la garganta, su medio para ganarse el pan: “Me libré de la traqueotomía por los pelos. Era fin de semana y no había el personal necesario. Ese fin de semana mejoré y se pudo descartado. Me dicen que las hacen muy limpias, pero es un riesgo añadido”.

Gracias a las grandes labores de nuestro personal sanitario, el susto solo se ha quedado en susto: “Ahora estoy al 90 por ciento de capacidad, pero salí muy mal, hablaba como Don Vito Corleone. Poco a poco me incorporo al canto, pero no estoy al máximo, tengo logopeda. Málaga además está muy mal. Toda la actividad no esencial ha cerrado. Mi sector lo está pasando muy mal. Se han cancelado óperas. No hay ingresos y los compañeros dependen de sus ahorros y ayudas familiares y hacer cosas no habituales, como dar clases, incluso online".

Para Luis Pacetti, sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y así ha querido explicárselo a Cristina: “Cuando sales de una situación traumática el impulso es 'que mi vida cambie radicalmente'. La realidad te devuelve a tu vida de siempre. Yo me he vuelto más espiritual y más cercano a Dios y la familia”.