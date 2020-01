La lucha contra el tabaquismo

En la tertulia de chicos, además de contar con nuestros colaboradores habituales José Miguel Gaona (psiquiatra y psicólogo), Pedro Martínez (psicólogo), Pablo Herreros (consutor) y César Calderón (consultor político), entrevistamos a dos personas expertas en el tema del tabaquismo: el dr. José Luis Díaz Maroto, médico de familia y coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), y la dra. Encarnación López Gabaldón, neumóloga experta en tabaquismo y miembro de la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria.

Los dos doctores han enfatizado la idea de que el tabaco es perjudicial para la salud y que sus efectos pueden ser irreversibles: "La peor salud y el tabaco tienen clara vinculación y está demostrada, los fumadores que piensan que no se autoengañan. La EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) no se estudia si no existiera el tabaco, la sufre el 10 % de la población española. Con la edad reducimos la capacidad pulmonar, pero el tabaquismo la reduce aún más. Con 50 años ya no pueden hacer actividad física normal, el tabaquismo incide mucho. Con 70 años no pueden salir de casa y se pasan la vida ingresando en el hospital."

No solo eso, "todas las arterias del organismo se deterioran mientras fuman, va afectando lenta pero progersiva a todo el organismo". ¿Qué ocurre con el cáncer de pulmón? "Sin tabaco, obviamente, se reduciría muchísimo. Hay más de 4000 sustancias cancerígenas localizadas en el tabaco. Cuando dejamos de introducirlas, el organismo mejora, pero el daño producido en el pulmón está para siempre. Por supuesto hay que hacer mucho para que los jóvenes no fumen"

"Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que esta temporada tendrá una hora completa en la sección "La hora Lomana". En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ y ‘La tertulia de chicas’, en las que toman parte José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros, Carmen Candela, Sole Mallol y Elsa González. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Jorge Alcalde, Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio". Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

