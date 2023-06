Viene a Fin de semana un madrileño que dice que todos somos romanos y siempre nos cuenta cosas curiosas de cómo era la vida cotidiana hace 2000 años y hoy nos quiere hablar del verano romano… os hablo de Paco Álvarez, autor del best seller Crónica Rosa Rosae: “Para ellos el año tenía sólo dos grandes estaciones; el hibernus tempus, es decir, el invierno, y luego todas las demás juntas, que se llamaba ver tempus, la primera parte de esa gran estación se le llamó prima ver, de donde nuestra primavera y al final, cuando se hace la vendimia, se le llamó por auctus, que significa “crecimiento” auctumnus, de ahí nuestro otoño”. El verano, explicaba el historiador, se llamaba ‘veranum tempus’. Pero también lo conocemos como 'canícula'. ¿Por qué? “El verano comenzaba para los romanos el día que se observaba por primera vez la estrella Sirio, que es la más brillante de la constelación Canis Maior, es decir, el perro como broma, en vez de llamarlo los días del perro, los llamaban los días de “la perrita” que es lo que quiere decir canícula”. Las costumbres en época estival apenas han variado en estos miles de años. Nuestros familiares romanos buscaban con ansia el fresquito de la costa o de la montala: “Hay textos recomendando los baños en ríos, si no se tiene el mar cerca y ya, si no puedes escapar de la ciudad, te queda elfrigidarium de las termas, donde había una piscina donde se podía practicar la natatio, como los piscis”. Y por cierto: "Las elecciones a cónsul, las solían celebrar en verano, más bien en agosto, pero en verano, como nosotros este año".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.