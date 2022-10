Los gorriones también sufren estrés en las grandes ciudades y eso les puede estar matando

Igual no te has dado cuenta pero en los árboles de las grandes ciudades, cada vez hay más silencio... El canto de los pájaros se va difuminando entre el ruido de los coches, las sirenas y el ir y venir de la gente... Sin darnos cuenta, en las últimas décadas, se han perdido hasta 30 millones de ejemplares de gorriones. Concretamente entre 1998 y 2018, ha habido un descenso de casi el 20 por ciento en la población de esta especie. Beatriz Sánchez es responsable de aves Urbanas de la Sociedad Española de Ornitología y pasaba por Fin de Semana de COPE: “Si hay un ave ligada a la evolución del ser humano, ese es el gorrión. El gorrión depende de nuestro entorno para sobrevivir”.

¿Cuáles son los motivos que están detrás de este descenso poblacional? “No hay una única razón. Hay estudios que apuntan a la contaminación, la mala calidad de la alimentación, el ruido, la radiación electromagnética… todo esto podría estar detrás del declive de la especie”. Recordaba la experta que el gorrión es un animal muy ligado al ser humano. “Están extendidos por todo el mundo. Los lugares donde no hay gorriones es donde no hay seres humanos. Han ido siguiendo nuestros pasos”. Por ello, si no hacemos nada para remediar esta situación, podremos llegar a escenarios como el de la ciudad de Londres, en la que ha desaparecido hasta el 90% de esta especie. Un estudio reciente desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid confirmaba que los gorriones son sensibles al estrés: La investigación concluyó que los gorriones residentes en grandes urbes sufrían mayor estrés que los que viven en zonas de campo.

Estas aves se alimentan de semillas, bayas y frutas pero durante la época de cría, comentaba Beatriz, comen insectos (proteínas). El problema es que estos seres comienzan a escasear también en las ciudades. ¿Qué consecuencias podría tener la desaparición del gorrión? “En China, en la época de Mao, hubo una política de matar gorriones para que no se comieran las cosechas y se consiguió precisamente el efecto contrario: no había nadie que se comiera los insectos de los que se alimentaba el gorrión. Y esto, unido a otros factores, provocó una hambruna porque los insectos acabaron con las cosechas”. La solución para evitar esta desaparición pasa, explicaba Beatriz, por “naturalizar las ciudades. Integrar la biodiversidad en la planificación y gestión urbana”.

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio".

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Además, el juez Emilio Calatayud también nos desgrana con total rigorr asuntos sociales y de Justicia y Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

