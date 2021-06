López Schlichting, sobre las medidas de Sanidad: "Solo se me ocurre que quieran distraer a la opinión pública"

De verdad que no lo puedo entender. Por más que lo intento, no consigo entrar en la cabeza de este Presidente de este Gobierno.

Vamos a ver, te han dicho que se necesita un instrumento legal al final del Estado de Alarma para armonizar todas las medidas en el territorio nacional. Y tú has repetido, por activa y por pasiva, que no se necesita nada de eso y que ni hablar, que no accedes.

Muy bien, acaba el Estado de Alarma, las comunidades se ponen a trabajar, los vascos, los catalanes, los gallegos, los madrileños... llegan a una conclusión, cada uno, de cómo organizar sus territorios.

Por cierto, diferentes porque son diferentes los territorios. Nada tiene que ver, por ejemplo, un País Vasco que ha tenido enormes dificultades con la pandemia porque tiene una industria importantísima, que exige el trabajo presencial, que exige que los trabajadores acudan a las fábricas, a las cadenas de montaje, sin posibilidad de quedarse en sus casas y hacer teletrabajo, con una ciudad básicamente de servicios como Madrid, donde por el contrario ha sido posible mantener abierta la hostelería buena parte de la pandemia.

Muy bien, ahora ya se monta cada comunidad sus medidas. ¿Y ahora llega el Gobierno y dice que todo eso lo va a quitar y que los va a armonizar por el artículo 43? ¿Y cuándo se resisten ocho comunidades autónomas, dice el Gobierno, que es que están haciendo política?

De verdad, yo no lo entiendo. Lo único que se me ocurre, cabilando, cabilando, es que la de Marruecos, el follonazo que han organizado allí, el tema de los indultos y el tema de la subida de la luz han sido cosa tan grave, que al Gobierno no se le ocurre forma de distraer a la opinión pública que esta soberana tontería, este enfrentamiento con las comunidades por las medidas en la pandemia. Por más que lo pienso, no lo entiendo.