Lomana, sobre los outfits de Adriana Lastra: "Tiene muy mal gusto"

Semana de los Pantoja, de los modelitos del Congreso de los Diputados y también de cómo recibir a las visitas imprevistas. Carmen Lomana tiene voz en todo, pero empezando por Nacho Palau y Miguel Bosé, la socialité sigue defendiendo a capa y espada la posición del cantante: “Se ha visto comprometido. Siempre se ha ofrecido y ha dado opciones a Palau para que los niños vivan cerca, pero es Palau el que no ha dado su brazo a torcer”. Después del juicio, los hijos de la ex pareja de moda son el punto de desencuentro. ¿Son los cuatro hijos de los padres, o solo le corresponden dos a cada uno? “Lo que no quiere Miguel es tener que compartir la custodia después de todo lo que ha hecho Nacho” ha dicho Carmen Lomana.

En el tema de los Pantoja, Carmen se sitúa totalmente del lado de la madre: “No es normal que su hijo esté utilizando la televisión y las revistas para echar tanta culpa a su madre. Está pasando por un momento malo, pero ha tomado muchas drogas y ha estado en ambientes poco recomendables” decía Carmen Lomana. “Yo he estado con Chavelita en Supervivientes y de su madre solo dice que es una luchadora”.

En el consultorio, habla de cómo se deben recibir a las visitas, o cómo se debe encontrar el visitante al inquilino. “Yo siempre voy mona, desde que me levanto a las 8 hasta que me acuesto” ha dicho la influencer.