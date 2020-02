“Limitar el alquiler funcionó mal fuera de España y funcionará mal aquí”

La llegada del nuevo Gobierno implica prácticas muy distintas desde el punto de vista económico. La más reciente y polémica es el tope de los alquileres: tienes una casa, la pones en arrendamiento y te ponen un tope. La Comisión Europa advirtió en su día de los efectos adversos que esta medida podría tener. Se aprobó en París y Berlín con resultados muy malos pero el ministro Ábalos asegura que antes de verano habrá en el Congreso una medida en este sentido.

Sobre esto hemos hablado con José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y del Trinity College, quien ha asegurado que “este tope constituye un error porque es introducir un precio artificial por debajo del que figura en el mercado. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un exceso de demanda y escasez de oferta porque el Gobierno puede obligar a limitar el precio que cobran por los alquileres, pero no puede obligar a que una persona saque un piso en propiedad en alquiler. El alquiler conlleva muchos gastos para el dueño, como el IBI, tiene que pagar el mantenimiento y otra serie de cuestiones del inmueble y hay que sacar un rendimiento, y a lo mejor lo que a esa persona le conviene en un momento dado es vender el piso y buscar otras inversiones, por ejemplo. O tener el piso, guardarlo y esperar sin hacer nada hasta que la legislación cambie otra vez”.

Rotellar también ha afirmado que “no es mejor sacar algo que no sacar nada” ya que, “a lo mejor, sacando solo ese algo a esa persona le pueden implicar gastos que no puede asumir y no puede cubrir con el precio del alquiler que recibe”.

El experto económico ha explicado que “la gran mayoría de los alquileres son de particulares, y además los fondos de inversión, calificados de ‘fondos buitre’, no son fondos en sí mismo”: “Detrás de cada fondo hay una persona que está invirtiendo un dinero para su jubilación en una pensión y esa persona quiere la máxima rentabilidad, y lógicamente quiere un fondo que obtenga esa máxima rentabilidad porque de ello va a depender el futuro de su pensión. Si limitamos la rentabilidad que pueden obtener esos fondos, estamos limitando la rentabilidad que puede sacar esa persona para su jubilación. ¿Eso lo queremos también? Los fondos representan los intereses de unos inversores y, entre esos, hay muchos contribuyentes a planes de pensiones que están ahorrando para su jubilación”.

Cristina ha recordado que esta medida en Alemania ha acabado siendo una medida anticonstitucional, y en Francia la derogaron: “Va a haber más dificultad para que las personas que quieran vivir de alquiler lo puedan hacer. Van a conseguir que haya escasez y encarecimiento”, ha afirmado Rotellar al respecto.

Sobre la intervención de los precios en el mercado, José María detalla que, “si antes era imponer unos precios máximos, ahora es imponer unos mínimos que estén por encima del precio de mercado. Todo surge con otra intervención que es el salario mínimo y que puede dejar fuera a muchas personas de un nivel de cualificación más reducido porque no pueden generar el valor suficiente para cubrir esos costes. El Gobierno se ha sacado de la manga esta solución para intentar, creo, tapar ese incremento de costes que tienen los agricultores”.

“El problema que genera un precio mínimo”, explica Rotellar, “que es el salario mínimo, no se soluciona imponiendo otro precio mínimo. La cadena alimentaria ya funcionaba de esta manera. Ahora es cuando sacan a relucir este problema por parte del Gobierno, creo que hay que mirar muchas más cosas: el IVA, los impuesto energéticos, el diésel… y no se dice absolutamente nada”.