La nueva ley Trans reforzará la presencia de varones autoidentificados como mujeres en prisiones femeninas

En Fin de Semana, hemos recuperado la historia de un crimen que ocurrió hace casi 5 años en Fuerteventura. Tenemos que retroceder hasta el 4 de junio de 2018. Ese día, Vanesa Santana, de 21 años, abrió la puerta de su casa a su asesino. Le conocía.

La joven recibió 30 martillazos. Cuando agonizaba, fue violada con diferentes objetos (el asesino eyaculó sobre el cuerpo). El cadáver, envuelto en una manta, lo encontró la madre de Vanesa cuando volvía del trabajo. Cuatro días después de este horrible crimen, el 8 de junio, era detenido el primo de la joven, Jonathan de Jesús Robaina. Confesó el asesinato y pidieron para él 38 años de prisión.

Hasta aquí los hechos del crimen y la posible condena. La sorpresa, llegó el 31 de mayo de 2021 durante el juicio: el asesino confeso pidió al tribunal que le llamaran Lorena. Se sentía mujer y había iniciado en prisión un proceso de cambio de sexo. Jonathan (ahora Lorena), quería librarse de 15 años de prisión por el delito de agresión sexual. El Supremo lo rechazó un año después. El pasado 31 de enero, la “Alianza Contra el Borrado de las Mujeres” pidió a instituciones penitenciarias saber el paradero de este asesino. Querían saber si Jonathan (ahora Lorena) cumplía condena en una cárcel de mujeres o de hombres.

La respuesta del Ministerio de Interior: “Ese dato pertenece a la parcela más íntima y personal, se necesita su consentimiento”.

Paula Fraga, miembro del equipo jurídico de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres: "Entendemos que aquí debe primar el derecho a la información, seguridad e integridad física y emocional de las mujeres internas en centros penitenciarios". La petición de la Asociación a Interior responde a una sospecha fidedigna de que Jonathan ha sido trasladado a un módulo femenino: "No se nos olvide que se acaba de aprobar en el Senado la nueva Ley Trans que, casi con total certeza, se va a aprobar. Esta ley lo que va a hacer es blindar, reforzar e institucionalizar es la práctica del cambio de módulos de varones a los de mujeres. Está pasando. Y se va a reforzar con esta ley Trans". Sostiene Paula Fraga que, en este caso, hay un velo de protección "porque hablamos de leyes trans y de políticas identitarias. Se empieza a acusar de transfobia. Nada más lejos de la realidad. Aquí no se critica a las personas transexuales ni al sentimiento que tenga nadie ni se hace crítica a personas que tengan disforia de género. Pero es que esta ley viene a proteger a personas que no tienen disforia de género (...) Esto genera muchos problemas en otros ámbitos como la violencia de género. Evitar condenas por agravantes de género".

