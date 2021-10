Las sospechas de Lomana sobre qué ocurrió tras las cámaras de MasterChef con Antonia Dell'Atte: “Liquídala”

La socialité Carmen Lomana recordaba este sábado en su sección de Fin de Semana la que fue su etapa en el reality de Televisión Española, 'MasterChef Celebrity', en el que protagonizó más de un encontronazo con la ex de Alessandro Lequio, Antonia Dell'Atte. Un concurso en el que la instagramer también fue protagonista de un sonado desmayo que acaparó las secciones de televisión de los principales medios digitales de España.

Todo ello este sábado durante el consultorio de COPE en el que da respuesta a las dudas de los oyentes y, en este caso, querían saber su opinión sobre el papel que está cumpliendo Verónica Forqué en la presente edición. “Fíjate la contradicción de la vida, que Verónica va siempre de que está en estado zen”, comentaba la colaboradora, antes de que le interrumpiese la presentadora, Cristina López Schlichting.

“Yo lo comprendo porque se trata de un esfuerzo deliberado por contrarrestar una tendencia que ella tiene en sentido opuesto”, apuntaba la comunicadora, sugiriendo un carácter nervioso de la actriz. “Pero así ha estado siempre, su aspecto el de una persona tranquila, pero a las personas las conoces cuando están en estado límite”, zanajaba Lomana.









Las sospechas de Lomana con MasterChef



Y es que la pregunta del oyente era la que le hacía saltar: “¿Tuviste un rifirrafe con Dell'Atte?” “¿Que tuve un rifirrafe con Antonia? Viví en el rifirrafe con ella”, exclama la socialité en los micrófonos de COPE. En ese momento, la ex de 'Supervivientes' lanzaba sus sospechas sobre lo que de verdad había ocurrido tras las cámaras del concurso.

“Yo pensé que le dieron instrucciones a esta: a Lomana liquídala y tienes que estar todo el día dándole. Porque yo no podía más con ella. Si eres un buen capitán del equipo puedes ayudar mucho, hay mucha gente cocinando a la vez y necesitas a alguien que te coordine bien, pero no a una persona que grite y que sea una histérica, porque eso te pone mucho más nervioso”, comentaba

Además, Lomana teorizaba con que la dirección del programa podría haber intentado algo similar con Boris Izaguirre: “Yo me acuerdo una vez que me tocó Boris Izaguirre, y estábamos Antonia Dell'Atte y yo, y cómo nos sacaría de quicio que ambas nos hicimos amigas. Yo terminé entera de chocolate y también le debieron decir que nos sacase de quicio”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El desmayo de Lomana en MasterChef



“En la televisión usan la expresión 'marcarse un Lomana' cuando una concursante de 'Masterchef' se mareó y casi se desmaya”, le comentaba el pasado mes de julio a Lomana otro seguidor del programa. La colaboradora, que recordaba el incidente, se lo tomaba con humor y recordaba que no sólo le han puesto su nombre a un momento del concurso, sino también a los 'calamares a la Lomana'. “A mí me divierte mucho el humor y que se rían de mí o conmigo, no me molesta”, comentaba la colaboradora que, además, se lanzaba a explicar el motivo de que se desplomase en 'MasterChef'.

“Pero es porque me había empastillado siguiendo los consejos de Bibiana Fernández. Ella se empastilla y está estupendo pero yo, como no tengo hábito de tomar Lexatin ni nada de esto, me tomé una pastilla para la tensión, otra de Lexatin con el desayuno y, de repente, se me iba la vida y me desmayé”, explicaba Lomana a Cristina López Schlichting.