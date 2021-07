Las rutas por los pueblos de los olímpicos que no te puedes perder

El verano es una de las estaciones del año en las que se produce más movimiento turístico y en España hay muchísima variedad de lugares a los que acudir para desconectar de la rutina y descansar. Bien busques costa y playa o bien estés interesado en pueblos que recorres y visitar, vayas donde vayas no te vas a arrepentir. Además, también destacan las rutas por los pueblos de losolímpicos.





Respecto a estos últimos lugares, Pedro Madera, historiador y periodista, ha hablado con Rosa Rosado en 'Fin de Semana' y ha dicho, en primer lugar, que los pueblos están gozando de una expectación envidiable: “Se vive una edad de oro, no sé si buscada o improvisada, pero es maravilloso. Se nota en que las bacas de los coches pueden ir con sacos de patatas. Cuando veas que la baca del coche lleva unos saquitos con verduras y patatas, es que el huerto del abuelo se ha puesto en valor y vuelve. Es un tiempo de ir de pueblo y vivir en el pueblo si es posible”.





Respecto a la vuelta de las fiestas de los pueblos y a la recuperación poco a poco de la normalidad, Pedro no ha podido evitar ponerse nostálgico: “Cómo las recuerdo yo cuando pedía bailar a la muchacha, te decía que sí y te arrimabas. Era un momento maravilloso”.





A continuación, haciendo un análisis de los pueblos con una capacidad para generar deportistas, el historiador ha dicho esto: “La verdad es que siempre me fascina como en otros países se revalorizan y se ponen esculturas a los deportistas e incluso a animales famosos de una zona. En España no es tan frecuente, pero hay sitios en los que salen deportistas de cualquier sitio. Uno de mis pueblos favoritos se llama Aldán y de ahí salen los regatistas como si no hubiera un mañana. Es un sitio precioso y hay muchas cosas para hacer. Es un sitio perfecto para la práctica del kayak”.





Sobre los monumentos en honor a los piragüistas que se pueden encontrar por el paseo marítimo, Pedro ha dado su aprobación a recorrerlo y visitarlo: “En frente del club, donde acaba el muelle de pescadores, hay un monumento donde los menciona y es un sitio perfecto para disfrutar de la ría, que es lo importante. Hay un hotel que puedes llegar en barco o en coche, lo cual ya es una suerte. Y han llegado celebrities que lo tienen como su refugio de amor, se lo conocen todo. Incluso les he visto llegar con los cristales de los coches ahumados”.





A la hora de dar una recomendación de algún pueblo olímpico de montaña, Pedro no ha dudado un instante: “Monzón, es otro sitio en Huesca que es un sitio fantástico para alguna escapada. Ahí tenemos a Conchita Martínez con sus tres medallas, también había un decatleta de los años de Barcelona 92, Álvaro Burrell, que también nació allí y que acabó siendo alcalde del pueblo, creo que pasó de los 8.000 puntos en decatlón. Y luego Eliseo Martín, que participó en tres Juegos Olímpicos, y cuando yo era joven y hacía atletismo pues Javier Moracho, que era un bañista famoso con bigote que hacía 110 vallas y pasa las vallas de forma super elegante, fue récord de España muchos años”.