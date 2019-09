Después de treinta años de batalla legal, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia sentenciaba el pasado mes de abril que el cantante Julio Iglesias es padre de Javier Sánchez Santos, de 42 años.

En 'Fin de Semana' hemos hablado con María Edite Santos, madre de Javier, que nos ha explicado la lucha que ha sostenido todo este tiempo para que los derechos de su hijo sean reconocidos. “Conocí a Julio en 1975 trabajando los dos en la misma sala de fiestas en Sant Feliu de Guixols. Él cantaba y yo bailaba”.

Así comenzó una breve relación, a pesar de que el cantante ya tenía pareja: “Descubrí que estaba casado y me enfadé como cualquier chica de 20 años desengañada. Me di la vuelta y me marché, no sabía que estaba embarazada”.

Si ya es difícil afrontar un embarazo en circunstancias idóneas, hacerlo sola y en aquel momento, la situación era especialmente complicada: “En aquella época una mujer soltera embarazada estaba muy mal visto. Fue muy difícil para mí. Mi madre me dijo que no quería que volviera a Portugal, que me las apañase. Fue muy duro”.

Mientras tanto, Julio Iglesias siguió ignorándola, a pesar de sus intentos por contactar con él: “A Julio Iglesias le contaron que yo tenía un hijo suyo y no reaccionó. Es un mal padre y una mala persona”.

Ya a principios de los 90, cuando su hijo Javier era adolescente, intentó volver a contactar con el cantante. “Esperé siempre el momento de que Julio tuviera un concierto en Valencia. Esa era mi oportunidad. Vino a Valencia e intenté hablar con él y estuve incluso en el camerino. Me encontré con el padre de Julio y le conté que quería hablar con Julio y que le iba a presentar a mi hijo que era su hijo. Y le dije que era su nieto. Reaccionó fatal y nos echó a patadas”.

Entonces comenzó una batalla judicial en la que, según asegura María, el cantante utilizó malas artes: “Julio presentó a tres testigos falsos asegurando que nunca había tenido una relación conmigo”.

Por fin, el pasado mes de abril, un juez reconoció la paternidad de Julio Iglesias, después de casi 30 años de batalla judicial.