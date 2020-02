Julio Bruno, CEO de Time Out: “Veo en unos años a Escocia independendiente y a Irlanda reunificada”

Julio Bruno es consejero delegado de Time Out, una de las revistas más importantes de Reino Unido, y uno de los líderes de la comunidad hispana en las islas, y en Fin de Semana ha asegurada que prevé que en los próximos años pueda haber “una Gran Bretaña desunida”. “Veo a Escocia separándose, a Irlanda reunificándose y a Gales pidiendo el regreso a la Unión Europea de aquí a unos años”, explica Bruno a Cristina López Schlichting.

Bruno llegó a Londres en 1993 y, como él mismo asegura, “si no hubiera formado parte de la Unión Europea no sería el Consejero Delegado de una compañía británica icónica con más de 51 años”. Sin embargo, Bruno critica que “por primera vez” se siente extranjero”. “El discurso ha cambiado y ahora ocupo un estatus diferente, hay una arrogancia en esto del Brexit que es palpable”. También manda un recabo el consejero delegado de Time Out al actual primer ministro británico, Boris Johnson: “Es un político que ha esperado a ver hacia dónde iba la gente y ha decidido ponerse a la cabeza del movimiento euroescéptico”.

Recuerda Bruno una cena reciente con el expremier, Tony Blair, en la que argumentaba que estábamos en un mundo donde está Rusia, India, China o Estados Unidos, y se pregunta: “¿qué hace Reino Unido con 65 millones de habitantes?” “Hay un narcisismo de los años de antes de la guerra, de un imperio que ya no existe, de ese populismo que no solo existe en Estados Unidos, que lleva a esta situación”.

No obstante, el Gobierno británico estima que en 15 años perderán un mínimo del 5% del PIB, “pero Gran Bretaña saldrá adelanta con unos grandes acuerdos con Europa”, apuesta Bruno. “El 11% de la exportación agroalimentaria de España va a Reino Unido, y ellos no tienen en estos momentos la capacidad de autoabastecerse”.