Juez Vázquez Taín sobre el 'caso Asunta': “Yo sé todo, aunque no haya salido”

José Antonio Vázquez Taín, uno de los jueces españoles más populares, conocido como “el Garzón gallego” o “el Robin Hood de Vilagarcía”, entre otros apelativos, este último debido a su primer destino en el año 1999, hablaba esta misma mañana en Fin de Semana COPE sobre el lanzamiento del documental “Peregrinas” que él mismo ha dirigido, donde las protagonistas son las mujeres que desde hace siglos realizan el famoso Camino de Santiago, estrenado ya en la capital gallega y en Fitur 2022 la semana pasada.

Él mismo reconoce que su pasión por esta denominación española surgió cuando aún estudiaba y se preparaba para hacer las oposiciones. La primera vez que lo realizó fue tras aprobarlas y, desde entonces, ya van seis. Solo, con la familia, con su mujer, con sus hijos... cualquier acompañante sirve para dedicar un tiempo a compartir y pensar.

Ahora bien, de padre, tío y hermano maestros de escuela, ¿de dónde le vino la afición por la justicia? “Tenía algo dentro para intentar que el mundo fuese más justo”, declaraba.









Su primer destino, Vilagarcía de Arousa, en 1999 le marcó profundamente, cuando se encontraba tomada por los capos de la droga. Algo que le sorprendió profundamente fue la actitud de las “madres de la droga”, ya que no solo se dedicaban a protestar, también apoyaban a sus hijos.

Cuando cambió de destino y se fue a Mataró, se dio cuenta realmente del buen trabajo que se había realizado, entre otras cosas, se sacaron del mercado 54.000 kg de cocaína, se empapeló a más de 150 capos... Pero como siempre en la vida, no todo es bueno. Pasados unos años, concretamente ya en 2012, le tocó vivir una de las peores experiencias de su carrera cuando un preso a quien él mismo había encarcelado, intentó quemar a su hijo con ácido. “Era un hombre a quien había mandado a prisión. Lo condené porque maltrataba a su madre. En la primera salida que tuvo, se fue y trato de quemar a mi hijo, que por suerte ese día no estaba en la parada de bus”, relataba Vázquez Taín.





Caso Asunta Basterra

La muerte de la niña Asunta Basterra a mano de sus padres, otro hecho que conmocionó a todo un país, que aún no está cerrado y del que nuestro invitado sabe más cosas de las que se han publicado, es para él una de las que más sin sentido tiene. “No es la primera vez que veo a unos padres hacer daño”, comentaba, al tiempo que lamentaba el suicidio de la madre de la pequeña: “Yo se todo, aunque no haya salido. La muerte de la madre me parece algo desgraciado. Quizás era más sincera”.

Mientras este caso, no paraba de salir en todas las televisiones y emisoras, Vázquez Taín escribió la novela Al infierno se llega deprisa, donde para él, el peor de todos es el egoísmo que se refleja perfectamente en la soledad.

Aficionado también a la política, reconoce que “si algún día ocupara un cargo me volcaría en servir y trabajar”.