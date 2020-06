El juez Calatayud: "Esto no ha acabado, van a llegar crisis económica, social y judicial"

La Justicia ha condenado al Gobierno de Aragón por no entregar material sanitario a los sanitarios, en el momento en el que el peligro era de mayor envergadura. Han muerto, al menos, 63 profesionales sanitarios en España y más de 5.000 han sido contagiados. A este respecto, el Juez Calatayud, del juzgado de menores de Granada, ha contestado a las responsabilidades que se piden ahora por no proporcionar los equipos de protección adecuados. “Es lo normal. Conozco el tema. Tengo familia en el campo de la medicina y han estado en primera línea. Desde el principio han dicho, y siguen diciendo, que no tienen medios. Ahora tienen escasez de guantes quirúrgicos. El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad en el trabajo, igual se aplica a las administraciones” ha dicho el juez.

Avisa de la situación que se avecina: “Se vienen demandas de todo orden. Ahora vamos a tener la crisis social y económica. vamos a tener otra crisis sanitaria, como consecuencia de las intervenciones querúbicas que se han paralizado. Las listas de espera son larguísimas porque no se han organizado bien. Y también va a venir ahora la crisis judicial, porque no va a haber suficientes jueces para cubrir todas las demandas”.

Es una situación particular, que él en muchos años no ha visto, pero que arrastra un problema que lleva presente décadas: “Llevo 40 años de juez, siempre hemos pedido más medios, pero nunca se ha dado más. Ahora quieren crear 100 juzgados provinciales para septiembre. Si yo quiero cambiar de jurisdicción tengo que hacer un curso de formación de seis meses. Hay jueces en España que no ponen sentencias que están trabajando en otros sitios y no dictan sentencia. Va a haber demandas laborales, mercantiles, sobre despidos y querellas y denuncias penales que no se va a poder cubrir. Esto no ha hecho más que empezar” ha sentenciado Don Emilio Calatayud.

Escucha la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.