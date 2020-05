El juez Calatayud: el Covid – 19 ha despertado la gerontofobia en la sociedad

Diego González comenta que “una parte de la sociedad estigmatiza a la tercera edad por ser la franja de edad más afectada por el coronavirus. Este rechazo se refiere incluso a abandonos. Desde la Confederación española de mayores no entienden cómo es posible esta discriminación. En España se han escuchado barbaridades como que la tierra está avisando de que no tiene que haber tantos mayores”.

Diego González ha recogido los testimonios más desgarradores sobre los mayores y cómo están viviendo esta situación, entre ellos, el de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que cuenta cómo está viviendo su abuelo en una residencia, sin poder coger el teléfono, sin recibir a nadie. Ha dicho Pérez de la Fuente “mi padre no se va a morir por el coronavirus, sino por falta de cariño”.

Los ancianos y la gente mayor son necesarios en la vida. Y se está desarrollando una gerontofobia que no es normal. De esas relaciones entre jóvenes y mayores hablamos con Emilio Calatayud, juez de menores de Granada: “Te voy a leer un decálogo que le ha hecho un maestro mayor, de 92 años, a sus hijas, para no perder la paz y la serenidad: Solo por hoy, seré feliz en la certeza de que Dios me creo para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino también en este. Yo he sido un privilegiado, he vivido en la misma casa que mis padres, mis tías y mis abuelos. Yo emprendí la carrera en derecho por mi abuelo. Cuando me formé como juez murió mi abuelo, que fue la persona que me enseñó los valores. A veces han abusado de mí por ser fiel.

Para el juez, la presencia de los abuelos en el entorno familiar, que ha confesado que el hecho de que su hijo no pudiese ver a su abuelo, fue un duro golpe: “Echo de menos que mi hijo no conociera a mi abuelo. Pierdes la historia de tu vida, Pero tengo la suerte de que mis hijos se han criado con su abuela. Los mayores son fundamentales. Mi nieta, que es muy pequeña, no va a saber quién era mi padre, eso me da pena. Pero el sentimiento de verdad que se creen que los viejos han nacido viejos, por lo menos lo más jóvenes. Por eso me repatea que los jóvenes traten a los viejos como niños pequeños, con la experiencia que tienen” ha dicho Don Emilio Calatayud.