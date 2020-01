José Manuel Navia: “Todo lo que beneficia a la ciudad perjudica al campo”

178 fotografías componen el libro ‘Alma Tierra’, en el que se muestra la vida campesina que está a punto de desaparecer. Y es que es esta cultura la que sustenta la población que cubre la que ahora llamamos la España vaciada. Estas fotografías son un viaje por muchos pueblos. Fotografías que enseñan la belleza que desde las ciudades no se ve.

José Manuel no es de pueblo, pero sí es descendiente de una familia pueblerina, porque, aunque nace en Madrid, es descendiente de una familia campesina del norte por parte de padre y del sur por parte de madre. Nos decía: “Hay dos aldeas en El Campo de Montiel, Ciudad Real, que me han sorprendido muchísimo. Entre las dos sumaban unos 500 habitantes y ahora en una de ellas hay una persona empadronada y en la otra 4.”

José Manuel reflexionaba sobre las causas de la despoblación: “Tal y como me dijeron en una de las aldeas: Esto se lo ha cargado la maquinaria. Y tenía razón… esto empezó con la revolución industrial”. El libro del fotógrafo representa también personas, en su mayoría viejas, que muestran una soledad que no deja indiferente. Y, para ellos, el problema es que no van a poder pasar sus últimos años en el pueblo. “Ellos están apegados a la tierra. Quieren morir en su tierra, donde han vivido y donde han muerto sus amigos y familiares”.

José Manuel, cargado de experiencia nos comenta también una idea clara: “Todo lo que beneficia a la ciudad, perjudica al campo”. También reflexionaba lo siguiente: “Seguramente la cultura campesina tenga que desaparecer porque ha llegado a su fin. Igual que a lo largo de la historia ha pasado con todas las culturas. El problema es que a la vida campesina no se le ha despedido como merece”.