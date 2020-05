Jorge Alcalde: “La NASA tiene pruebas de un universo paralelo donde el tiempo va al revés"

¿Un universo paralelo? Suena a ciencia ficción y por eso hemos consultado a nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revistas Quo y Esquire, quien nos ha asegurado que es un asunto que no acaba de entender: “A mí me resulta complicado, pero es que a la comunidad científica entera le resulta difícil, no hay una explicación clara a estas alturas”.

Todo se basa en la física cuántica y de partículas: “Es uno de esos límites del conocimiento humano que aún no alcanzamos, pero vamos a intentar acercarnos un poco. El universo alternativo es una idea que está en la física desde los años 60 del siglo pasado, propuesta por algunos científicos. Decían que en el Big Bang hubo muchas posibilidades de que las cosas no ocurrieran como realmente ocurrieron, una especie de azar que hizo que las partículas se alinearan como se alinearon, la materia se congregara así y al final el cosmos sea como hemos conocido nosotros. Pero puede haber otra infinitud de posibilidades de que las cosas hubiesen ocurrido de forma distinta. Así que estos científicos se preguntan ‘¿Y si las cosas realmente pasaron de forma distinta?’, de manera que cada alternativa produjo universos distintos que no podemos conocer y, por tanto, no podemos demostrar”.

“Realmente se habla de que las partículas subatómicas pueden comportarse de formas distintas en el mismo momento”, explica Alcalde, que añde que “es el mundo de lo más pequeño, no afectaría a lo que vemos, pero según estas teorías, muy controvertidas y no se pueden comprobar científicamente, son especulaciones, podría haber habido diferentes evoluciones de la forma en la que se comporta ese mundo de partículas diminutas”

Jorge relata que, “que sepamos, el tiempo es una consecuencia de la evolución del espacio”: “Nacieron juntos al comienzo de todo y por tanto la línea del tiempo que conocemos está determinada por la expansión del universo. Si se expande de forma diferente o no ha seguido la misma evolución de las partículas subatómicas iniciales que lo generaron, podría ir en otra dirección. Conocemos la de atrás a adelante, ¿por qué no podría ser distinta?”

La clave de todo, asegura nuestro divulgador científico, “no es que el estudio haya encontrado un universo paralelo sino que ha descubierto unas partículas que no se comportan como se comportan los neutrinos”: “Deberían proceder del cosmos y ser detectados de arriba a abajo y no de abajo a arriba, como parece que ha ocurrido, eso quiere decir que o son distintos de los que conocíamos o estamos a las puertas de una nueva partícula subatómica desconocida hasta ahora, y eso sí que sería importante en el mundo de la física”.