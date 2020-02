En la Sabana Santa quedaron marcados los rasgos de una persona, presuntamente Jesucristo, después de ser bajado de la Cruz y embalsamado según la tradición judía, que no permitía limpiar un cuerpo después de haber sufrido una muerte violenta.

Es un objeto rodeado de misterio que en varias ocasiones se ha sometido a estudio. Durante el pontificado de Juan Pablo II, se permitió a un equipo de ciéntificos estudiar el lienzo para sacar conclusiones y verificar si efectivamente se podría tratar del Mesías. En relación a lo que se dice en los Evangelios, las coincidencias son soprendentes.

Ahora bien, estas pruebas que se han realizado sobre la postura de la persona que quedó impresa, vienen de la mano de la medicina forense, como si se estuviese estudiando un cadáver. Bernardo Hontanilla es catedrático de cirugía plástica, estética y reparadora de la Universidad de Navarra y le ha dado una vuelta a todo lo que se ha hecho anteriormente, utilizado un modelo 3D creado a partir de la imagen impresa en la Síndode.

“Empecé el abordaje del estudio de la Síndone llamándome la atención la presencia de una serie de surcos faciales que son compatibles con una persona que tiene el tono facial en reposo entonces, como mi especialidad quirúrjica a la que dedico parte de mi tiempo es la parálisis facial, conozco un poco los signos que aparecen después de una parálisis” apunta el doctor. “Paralísis de la musculatura facial, desciende la ceja, no se puede cerrar el párpado, no se puede sonreir, no se puede dar un beso ni silbar. En concreto la actividad de la musculatura del elevador del labio superior es la que provoca la presencia de un surco nasogeniano que con el paso del tiempor es el que se demarca con más actividad. No es un surco voluntario, sino que viene del reposo”. En un estado de muerte, estos surcos no deberían existir. Se refiere el doctor al surco “que va desde el ala de la nariz hasta un poco más arriba de los labios”. Vendría a indicar que la persona que ha dejado impresa su imagen en la Sabana Santa tiene algunos rasgos de hombre vivo.

“Los rasgos de muerte y de vida que veo en la Síndode son compatibles a lo dicho en los Evangelios, aunque sería una inducción pensar que se trata de Jesús el Nazareno” explica el cirujano. “Yo no puedo hablar de que es Jesucristo, cada uno lo decide a su juicio” pero “los rasgos de la Síndode muestran a alguien que ha estado muerto y vivo”.

Podríamos pensar en un hombre que primero está muerto, que ha dejado marcas en el lino de lo que ha sufrido en la Cruz y de cómo ha quedado el cuerpo después de la muerte y que finalmente deja marcas de una cosa rara, que es una radiación y luego marcar de que está vivo. “Esto es lo que yo veo” puntualiza Bernardo Hontanilla “la explicación que se ha dado hasta el momento es debido a la postura y a la rigidez post mortem. A mí esto no me cuadra por una serie de signos” y continúa “la disposición de la figura a partir de una figura 3D. Se ve una semiflexión del cuello, las manos cubriendo la zona genital y con una semiflexión de una pierna respecto de la otra, además de un poco de rotación interna de la pierna flexionada. Esta posición se atribuya a la posición del cadáver en la Cruz pero que yo mantengo que podría no ser producto de una rigidez post mortem sino de una persona que se está incorporando”.

Los resultados del estudio concluyen con que, en la postura del cuerpo se refleja más el movimiento que un estado de muerte.