El hombre que levanta camiones de 14 toneladas y corre arrastrando un coche

Nuestro invitado de hoy es un hombre peculiar.... Después de verle en acción podríamos decir que es una mezcla entre Iron Man y el increíble Hulk. Este hombre arrastra con sus manos camiones de 14 toneladas, levanta coches como si nada, coge piedras de 100 kilos como si fueran canicas… El 1,90 de estatura y su musculatura pueden dar miedo, pero si le miras a la cara sentirás todo lo contrario. Joan Ferrer acaba de ganar la Liga Nacional de fuerza, es el hombre más fuerte de España, y en 'Fin de Semana' hemos conocido al chico que hay detrás de todo ese esfuerzo.

"Mi madre dice que me voy a romper la espalda, ¡no me quiere ni acompañar a las competiciones!" nos cuenta Joan entre risas. Su naturalidad hablando sobre cómo levanta rocas y objetos de grandes toneladas deja claro que disfruta con lo que hace, y que en el fondo no le "pesa".

Desarrolló esta afición tras ganar bastante peso: "Llegué a pesar casi 140 kilos. Me apunté a un gimnasio para perder algo de peso y estar más tonificado, y al final acabé pesando 165 kilos y me dedico a la fuerza. De todas maneras, si tú ves una foto de antes y ahora, aunque pese más, se me ve mejor".

¿Su siguiente reto?: "Me gustaría ver cómo encajo en las ligas internacionales. Voy a salir a competir fuera de España".