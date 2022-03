“Hemos demonizado el ayuno y, haciéndolo sin estrés ni imposiciones, puede ser una herramienta fantástica”

¡¡La operación bikini está a la vuelta de la esquina!!, aunque en realidad siempre estamos pensando en la comida. En si deberíamos hacer dieta o controlarnos un poco más en lo que ingerimos, así que la alimentación se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza en nuestra sociedad. Pocas personas se libran de haber hecho alguna vez en su vida alguna dieta y en la mayoría de ocasiones resultan ineficientes e incluso provocan un efecto rebote a posteriori.

Hay un método que ayuda a bajar peso y a mejorar la salud según sus defensores y estudiosos: el ayuno. Alabado por uno, denegado por otros... ¿Qué es realmente?, ¿en qué consiste? Para conocerlo en profundidad en Fin de Semana con Cristina contamos con una voz autorizada en la materia como es la de Edgar Barrionuevo, experto en nutrición, que además acaba de publicar un libro, ‘Ayunízate’, que nos guía hacia un ayuno responsable y nos desgrana todos los detalles de esta modalidad: “Me di cuenta de que el ayuno era el futuro cuando empecé a estudiar Nutrición, también estudié Ciencias de la Actividad Física. Me di cuenta de que el ser humano, desde que existe, nunca ha tenido los hábitos ni las frecuencias alimentarias con las que está viviendo ahora. Relacioné la aparición de muchas enfermedades relacionadas con los excesos que vienen a ver que muchas directrices que hemos absorbido de comidas constantes quizás a noto el mundo le vaya bien”.

Edgar explica que “en los años 70 la media de comidas diarias era de dos o más, cuando ahora es de cinco o más. Hemos absorbido el estar en contacto con descansos digestivos que sirven y nos han servido a generar un equilibrio entre fases de comida en las que absorbo nutrientes y luego descanso para que la absorción de dichos nutrientes sean más eficaces y no tengamos el cuerpo tan colapsado”.

“Lo que es malo para el organismo es la inflamación”, explica el experto, que continúa detallando que “si una persona está muy estresada está inflamada, si no duerme bien también, si las comidas están llenas de grasas de mala calidad y azúcares refinados, se inflama. Esto de que haya que comer frecuente para activar el metabolismo, desde un punto de vista bioquímico y fisiólogo no tiene ningún sentido, lo importante es desinflamar. Hay personas que van a comer cinco veces al día y lo van a hacer muy bien, van a estar desinflamados y con un metabolismo óptimo, sin embargo otras personas, por su estilo de vida, hacen dos comidas al día y un buen descanso metabólico con el ayuno, que es una gran forma de desinflamar el cuerpo, que van a tener un metabolismo que va a ir como un tren de alta velocidad. Todo hay que analizarlo desde todos los puntos de vista”.

¿Cómo identificar entonces el ayuno que le va bien a cada uno? La pregunta de oro, como explica Edgar: “Se están lanzando protocolos a nivel divulgativo que son generalistas y cada persona tiene sus necesidades. Lo importante es que, si vas a hacer ayuno, que le encuentre coherencia y lo haga poco a poco. Si te encuentras cómodo con ello ve aumentando las horas de ayuno, llegando a las 16 horas, pero que en ese periodo de ayuno lo importante es que estés tranquilo. Esa persona que está en ayunas y mirando el reloj cada cinco minutos para ver cuánto le falta y con el hambre pendiente generas estrés y ya no es lo mismo. No tiene que ser para todos sino para aquellas personas que se puedan adaptar y encontrarse a gusto”.

“Me he encontrado con mucha gente a la que le he explicado de forma fisiológica, nutricional y metabólica que no pasa nada si no desayuna y lo han hecho con tranquilidad, y han encontrado un descanso, me decían ‘desayunaba obligada y no tenía hambre por la mañana, lo hacía porque me lo decían’”, relata el experto, que critica que “nos han educado para llegar a las comidas sin hambre, y la cabeza me explota. El hambre es esencial para que haya una preparación digestiva para la absorción del alimento, hemos demonizado el concepto de hambre. No hablo de hambre en el mundo sino la de los ciclos del día”.

Sobre el famoso ayuno intermitente, “no es una dieta, no va de la mano de que tienes que comer la lechuga con algo. Es una reestructuración de las horas en las que haces tus ingestas, haces una ventana amplia de ayuno. Lo ideal es que lo acompañes de un estilo de alimentación saludable. Por eso proponemos hábitos saludables pero en todos los sentidos como ejercicio, descanso, etc.”, explica, y añade que “luego está el más prolongado donde estás un día entero sin comer o incluso de tres o cinco pero son con intención terapéutica más profunda”.

Por supuesto, puede haber efecto rebote “si se utiliza mal”: “Si lo haces solo para perder peso, sin cambiar hábitos, como si fuera una dieta más, sin cambiar tampoco de mentalidad, por supuesto que tendrá efecto rebote. El ayuno propone incorporarlo dentro de un estilo de vida. Las dietas se hacen con un enfoque restrictivo y negativo, te levantas diciendo ‘qué desgracia, estoy a dieta, me han llamado el viernes para cenar y no sé qué hacer’, mentalidad represiva, eso es estrés”.

Para terminar, Edgar explica los principales mitos que giran entorno al ayuno: “El que dice que te desnutres, y si no sabes nada de fisiología, metabolismo, nutrición y demás, pues no sabrás que a tu cuerpo, por hacer 16 horas de ayuno, no le va a pasar nada ni le va a faltar, es más, ese descanso puede hacer que luego tengas mucha más nutrición de la que has tenido muchos años de tu vida. El cuerpo tiene reservas para subsistir, si no la especie humana no existiría. Otro mito es que pierdes masa muscular, hay muchos estudios científicos que demuestran que el ayuno con la mentalidad de estar tranquilo es bueno”, termina.