“Hay personas que solo generan ruido y hay que echarlas, por muy cercanas que sean”

Albert Espinosa, ingeniero industrial de formación, guionista, autor teatral, escritor, actor y director de cine español, ha estado en Fin de Semana con Cristina para presentar ‘Estaba preparado para todo menos para ti’, un libro que él considera “puramente curativo”, y eso a pesar de que él mismo ha puesto fecha a su muerte, el 23 de abril de 2023: “Tuve cáncer de pequeño y esta fue la profecía de mi médico, que me curó; un día me dijo que seguramente, por sus estudios, era difícil que yo pasase de ese año y que disfrutase de la vida todo lo posible. De los 45 que estuvimos ingresados en esos cinco años en el hospital han muerto 44, quedo yo y tengo esa fecha en la cabeza para aprovechar cada día, apunté todo lo que quería hacer, y si luego paso de esa fecha tengo unos planes distintos en mi vida”.

Espinosa también que, para él, la vida tiene momentos claves cada seis años: “Es realmente donde empiezan cosas. Sé que dentro de dos años llega mi sexteto a su fin y me parece muy ilusionante. Uno no cambia pero cambia si cambia a las ocho o diez personas que tiene cerca de su vida. Al final, cuando pierdes un amigo evolucionas. Perder es ganar y hay que estar muy abierto a esos sextetos”.

El autor cuenta que, con 12 años, el médico le dijo que “los miedos eran dudas no resueltas”, que preguntase mucho, y dentro de esas preguntas aparece el humor: “Con él siempre he tenido mucho humor y el día que me tenía que cortar la pierna me dijo ‘¿te gustaría dibujar tu cuerpo y cómo te va a quedar el muñón?’, pensé que era broma pero iba en serio, estuvimos una tarde entera y fue menos traumático al poder hacer tantas preguntas y poderlo dibujar. Mi muñón es precioso porque pude hacerlo muy bonito, puntiagudo pero a la vez con una parte muy suave de tocar, los niños muchas veces vienen a ver si pueden tocarlo”.

El autor también cuenta que “tenía ganas de hacer, desde que pasó la pandemia, un libro que sanase las heridas, no las curase pero sí las quitase un poco la herida en sí, que alivie. Mucha gente que nos está escuchando tiene problemas y con el libro puede ayudar a sanarlos, no a curarlos pero sí a sanarlos. Los libros no dejan de ser palabras de otros que te curan, y hay gente que me dice que le ha ayudado”, y como hablamos de heridas, Espinosa detalla que “este libro va dirigido a esas personas que nos infringen heridas, porque al final la mayoría no las provocamos nosotros sino que vienen de personas ‘ruido’, todo el mundo ha tenido una cerca y a veces son tu propia familia, pero otras veces un amigo o una pareja. Realmente te llevan a sacar lo peor de ti y provocarte una herida. Con ellas no puedes discutir, nunca las vencerás porque solo te puedes convertir en ruido para ganar la batalla, tienes que quitártelas de encima. Mucha gente me escribe por Instagram y me dice ‘tengo este problema, he descubierto el ruido que tengo cerca y he de quitarlo de mi vida’; intento mostrar cómo encontrar el libro, hay que ser valiente y quitarlo, aunque sea tu pareja o tu mejor amigo porque son focos de problemas. Hay pasión por mantener a la gente cerca como si echarlos fuera un problema cuando echarlos es lo mejor que puedes hacer, es parte de la solución”.

No se puede olvidar la famosa producción de televisión ‘Pulseras rojas’, por la que el mismísimo Steven Spierlberg se interesó, y Albert le conoció: “Es de las personas que mejor escucha, es muy cálida, es uno de los sueños que tenía: pasar de una pequeña habitación de hospital donde había pasado todo a la gran pantalla y a tantos países. Conocerle o a Octavia Spencer fue de esos momentos que, si crees en los sueños, se crearán. ‘Pulseras rojas’ ha sido un sueño interminable porque ahora empiezan más versiones y, aunque han pasado 12 años, siempre me acompañará, un universo que parece no tener fin y es precioso”.

Algo sorprendente del libro es que su autor cree que su madre morirá dentro de poco, de hecho en los años que quedan para cumplir un sexenio: “Cada seis años la vida cambio y creo que lo siguiente será la muerte de mi madre, creo que la gente vive de espaldas a la muerte sin planificar las pérdidas ni los duelos y es un problema muy grande porque cuando te ocurren cosas de estas es muy difícil porque te cogen de sopetón. Es un libro escrito para prepararme para cosas que, quizás, es complicado de tenerlas en mente”.

Y aun así, con todo esto, Espinosa cree que aún no ha conocido a la persona más importante de su vida: “Siempre hay una persona que aún no conoces y, cuando llega a tu mundo y te toca, le da la vuelta y sientes que estabas preparado para todo menos para ella. Llega dos o tres veces en la vida, nunca sabes cuándo, pero lo toca y mueve todo y me parece fascinante. Es cuestiones de todo, de transformar tu personalidad”, termina.