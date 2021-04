“Hay juguetes actuales muy detallados, pero nada comparado a lo que lograron los Madelman”

Nos vamos bastante atrás en el tiempo, concretamente a los años 60 y hasta principios de los 80. La forma de divertirse era muy distinta: no teníamos los móviles de hoy ni videoconsolas capaces de conectarnos con jugadores de cualquier parte del mundo. El ocio se disfrutaba con objetos en forma de muñequitos pequeños que representaban lo que nuestros niños querían ser: soldados, bomberos, astronautas… toda una variedad que llegó de la mano de varias empresas.

Una de esas empresas era española y fabricaba lo que se conocía como los Madelman, cuya frase promocional era “pueden con todo”, lo que has escuchado al principio. Hoy en día no se pueden encontrar en tiendas, son objetos de coleccionistas, y de estos últimos vamos a hablar porque tenemos con nosotros al que, seguramente, uno de los mayores coleccionistas de España: Pedro Lozano.

Pedro, que además es director de la Escuela de Diseño de Ciudad Real, ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde su humildad le ha hecho asegurar que no es el “mayor coleccionista”: “Hay muchos coleccionistas con muchas mayores colecciones que las mías, inmensas”.

“No puedo contar las piezas que tengo”, afirma, “pero son muchas, muchísimas. Ahora mismo, en todo caso, no tengo el tiempo que quiero para dedicarle por el trabajo y la vida en general, pero son cientos de muñecos”.

¿Cómo le explica a un ajeno a esto la diferencia entre un G.I. Joe, un Geiperman y un Madelman? Muy fácil: “El Madelman es español, autóctono, de 17 tamaños y la articulación interna es mecánica. Geiperman, por su parte, se inspiró en el G.I. Joe americano o el Action Man inglés que llegó más tarde aquí siendo ‘Geiperman’. Se articula a través de un sistema de gomas internas y el tamaño es mucho mayor. Yo tengo de todos, pero desde el punto de vista ergonómico el Geiperman es mayor y es más complicado jugar con él, en cambio Madelman tiene el tamaño ideal. Además incorporan estar vestidos con ropa”.

“De adulto he visto cosas muy realistas, como un soldado al que le puedes sacar balas de la espalda, pero la calidad que tuvo en aquel momento Madelman siempre creo que fue increíble. Superaron con creces el nivel de todo, y el propio mecanismo del juguete es de diez, con complementos tan increíbles como una nave espacial que serían el preludio de las gafas de realidad virtual que usamos hoy en día”, relata Pedro, que continúa explicando que “Arnau era el propietario de la marca, que se compone en aquel entonces de Barcelona y Madrid, dos empresas que se unen como son Exin y Madel. Se les ocurrió hacer esa nave M7X que no se ha superado hoy en día”.

“Hace unos años, en 2002, Popular de Juguetes, empresa valenciana que ya no existe, volvió a lanzar una línea de juguetes de la infancia como castillos y, entre otras cosas, Madelman. Poco después Altaya me pidió colaborar para elaborar unos fascículos, el sueño de mi vida, de hecho lo tenía pensado para cuando me jubilase pero me salió ese año. Ahí se reeditaron y mucha gente tiene esos”, recuerda orgulloso, que detalla que “hay gente que, incluso, ha conseguido los moldes originales y hace pequeñas reediciones, sobre todo de los de segunda etapa, y los lleva a ferias de coleccionismo”.

¿Cuál es su joya de la corona? “Mis gustos son algo raros, distintos de otros coleccionistas. Mi favorito es uno que tiene el número 1 puesto con lapicero de cuando yo tenía 6 años, pero hay piezas que son mucho más joyas como prototipos que están saliendo, piezas que son santos griales”, detalla Lozano.