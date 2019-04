¿Le gustan a Cristina López Schlichting las canciones de Eurovisión 2019?

La última vez que España ganó Eurovisión fue en 1969, hace ya 50 años. Salomé fue la vencedora en un festival que se celebró en el Teatro Real de Madrid puesto que el año anterior había ganado Massiel con su mítico "La la la". Desde entonces, acumulamos más decepciones que alegría. En los últimos cuatro no hemos pasado del puesto 21. Y no quedamos entre los cinco primeros... ¡en 24 años!

Este año, la esperanza española es Miki. El joven catalán fue elegido como representante por el público en la gala final de "Operación Triunfo" con el tema "La venda", un ska rumbero compuesto por Adría Salas, de la banda "La pegatina". A tres semanas de la gran final, que se celebrará el 18 de mayo, las casas de apuestas sitúan a España en el puesto 17. Pero sus opciones han aumentado después de la pequeña gira por Europa que Miki ha realizado para dar a conocer su candidatura.

Este año, TVE también apuesta fuerte. Para la puesta en escena, la cadena pública ha invertido 40.000 euros y ha fichado al griego Fokas Evangelinos, autor de dos escenografías ganadoras de Eurovisión (2005 y 2008). En "Fin de semana" de COPE hemos analizado este sábado la candidatura española y la del resto de aspirantes. Para Cristina López Schlichting, "'La venda' es vulgar pero a la vez práctica. Algo que se te haga pegadizo es difícil, y esta canción lo consigue". Javier Escartín, coordinador digital del grupo COPE, cree que las opciones de Miki están al alza y que el tema funciona mucho mejor en directo. "Esto es verbena y los europeos identifican a España con la fiesta", ha dicho.

La canción holandesa es, a priori, la favorita. Duncan Laurence canta "Arcade", un tema que habla sobre la pérdida del primer amor. A Cristina no le ha convencido su apuesta. "Me recuerda a Salvador Sobral, pero peor. No estoy ya para esas penas", ha dicho. Mejor opinión ha tenido de "Soldi", la canción ganadora de Sanremo este año y que representa a Italia. Javier Escartín ha desvelado, además, que es su favorita de esta edición.

A ambos la apuesta Suiza, liderada por Luca Hänni, les ha recordado al "Fuego" de Eleni Foureira, que quedó segunda el año pasado. "Esto me suena a Eurovisión de toda la vida", ha apuntado Cristina. Pero la que no le ha gustado nada a Cristina ha sido la propuesta de la banda islandesa de tecno punk Hatari. "Le están descuartizando en directo, claro. Me parece espeluznante", ha reaccionado Schlichting. "Esto demuestra que el festival se abre a todos los estillos", ha dicho por su parte Escartín.

Portugal y Malta han sido las últimas en ser analizadas, aunque Cristina se sigue quedando con España y "La venda" de Miki. ¿Le dará la misma suerte que justo hace tres meses cuando dijo que era su favorito para ser el representante español?