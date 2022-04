El guarda de refugio más veterano de España: “Me han llegado a pedir mis calzoncillos porque ellos no tenían”

Seguramente tu día a día esté muy rodeado de móviles, ordenadores, mails y redes sociales. Con fibra óptica para el ordenador y cobertura de alta velocidad para móviles y tablets, por supuesto. Y el restaurante al que vas a comer tiene una carta variada en la que puedes elegir sin problemas.

Pues ahora imagina un día a día radicalmente distinto en el que internet va mucho más lento, apenas hay una carta en la que elegir qué comer, el aire es infinitamente más limpio que la ciudad, el ritmo es diferente y te tienes que olvidar de las muchas comodidades de las que gozas. Pues es la vida que eligió hace 40 años el guarda de refugio más veterano de España y que ahora se recogen en un libr, ‘El guardià de l’estany Negre’ (Ed. Cosstenánia), escrito por la periodista Rosa María Bosch, que ha estado en Fin de Semana con Cristina y explica que "me propusieron hacer un libro sobre un guarda de refugio de montaña, de él me llamó la atención su visión de la montaña, ahora se banaliza más, la respeta mucho y llevo mucho tiempo allí". Sobre si ella elegiría esa vida, la de un guarda de refugio, reconoce que “se tiene que tener una pasta especial para vivir allí”.

Por su parte, Miquel cuenta que "hay mucho cambio, pero la esencia sigue siendo la misma, sobre todo si no hay nadie. Eso sí, la montaña me cambió la vida el día que subí". ¿Qué ocurre cuando escasean los recursos y cae una tormenta inmensa? "Pasa a menudo que todo se complica, pan carne o verdura tenemos que bajar a buscarlo con la mochila. En coche son dos horas y media", por fortuna él está muy en forma. También cuenta, divertido, que lo más extraño que le han pedido han sido sus calzoncillos: "Los huéspedes se quedaron sin ropa limpia y me dijeron si había forma de comprar algunos, les dije que no y me pidieron los míos, por supuesto no se los di".