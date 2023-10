Creíamos que lo habíamos visto todo en lo que a droga se refiere. Parecía que pocas sustancias podrían superar el daño que provocó durante años la heroína. Estábamos equivocados. Vuelven a saltar las alertas por la cada vez mayor introducción del fentanilo para uso recreativo en nuestro país: "Una sustancia que ha ido copando las calles en silencio. Un opioide sintético 50 veces más adictivo que la heroína y 100 veces más adictiva que la morfina" apuntaba el psicólogo José Manuel Aguilar. "Esta sustancia se ha utilizado en medicina para paliar dolores de tipo quirúrgico u oncológico". El mismo doctor Gaona reconocía que él lo ha utilizado con algunos pacientes.

Y era en este punto en el que incidía: "Un mensaje de tranquilidad a las personas que usan fentanilo bajo prescripción y control médico no he visto prácticamente a nadie que se haya vuelto adicto a tal sustancia. La gente puede estar tranquila". Otra cuestión, añadía el psiquiatra, es el mercado negro que domina EEUU: "Esto no es solo un problema de salud. Las muertes por fentanilo duplican a las muertes por arma de fuego. Es un problema de salud bestial... pero no solo eso. También es un problema geopolítico. ¿Por qué? China vende prácticamente todos los precusores a México, que a su vez se está lucrando de todo esto y desestabilizando, a través de terceros (China) a EEUU. Hasta el punto minuto de que en el Senado se ha discutido en los últimos meses bombardear los laboratorios de droga en México".

El consumo de opiaceos en EEUU y Europa tiene cierta preponderancia. "Los medicos prescriben anagesicos de forma habitual", recordaba el psiquiatra: "Se introducen en nuestra vida diaria de una forma brutal, por la falta de resiliencia o aguante, sobre todo en dolores de menor medida. Pero esto va en crescendo. Tenemos un terreno abonadísimo de millones de personas habituadas a los analgésicos... y ahí el fentanilo tiene el terreno abonado y empieza a venderse en todos lados". Gaona revelaba la clave del problema de esta sustancia: "Cantidades de dos milesimas de gramo de fentanilo (unos 10 granitos de azúcar) son mortales para el ser humano. El problema es que se acalza el nivel de euforia con la dosis que es practicamente mortal". "Cuando estás intoxicado con fentanilo, la depresión respiratoria es tan rápida que no te da tiempo a usar naloxona (el antídoto) en ti mismo. Puede que en un tercero... pero no en ti mismo".

El propio Gaona ha visto en primera persona la complicación de tratar a un adicto al fentanilo: "Fue hace diez años, era un compañero médico. Y fue una experiencia brutal porque el sindrome de abstinencia, unido a las alucinaciones, fue dificultoso... le tuvimos que internar un tiempo en un centro de desintoxicacion durante un par de meses. Una cosa es desintoxicar a alguien y otra deshabituarle".

El psicólogo forense José Manuel Aguilar recalcaba que en EEUU tienen sobre sus cabezas la tormenta perfecta: "Tienen mucha pobreza, y esta droga es muy barata. Hay falta de acceso a un servicio de salud mental reglado y organizado. Y añadiría una cuestión. La farmacologización de la vida que facilita la rápida extensión de estos productos". En 2022 se produjeron más de 100.000 muertes por sobredosis relacionadas con el consumo fentanilo. En España rozamos las 1.000.

