GAD3: el movimiento de Ayuso augura mayoría holgada del PP y gobierno con apoyo de Vox

Narciso Michavila anticipa las elecciones del 4 de mayo con su encuesta de GAD3 y cuenta en Fin de Semana las anticipaciones: “Para entender la encuesta de ABC y las que vayan sucediendo en las siguientes semanas. Todas las encuestas hasta el anuncio de la convocatoria no valen para nada. Desde la tarde del miércoles, 8 de cada 10 personas ya sabían que se convocaban elecciones, lo que nos da algunas pistas de cómo va el flujo de información política” comenta el periodista.

“Hay mucha más predisposición a votar en Madrid de la que había en Cataluña. Se acercará mucho a la participación de las últimas elecciones. En cuanto al voto por correo, pensamos que no debería aumentar tanto, porque es un martes, lo que ya es raro, y la gente no se habrá ido de casa” comenta. “Se ha precipitado todo tanto que la estrategia a Sánchez no le va a salir tan bien” ha dicho.

“El voto irá cambiando muchísimo, el PP puede estar cerca de la mayoría absoluta, pero va a necesitar a VOX” apunta Narciso Michavila. “No tienen el tirón de liderazgo de Abascal. Pasaría de 12 a 14 escaños” especifica. “El PSOE también un poco, pero según nuestros resultados el que más crece es el PP”. Hay que tener cuidado con los resultados tan anticipados, “no es la primera vez que nos hemos llevado una sorpresa en las urnas” ha avisado.

“Todo esto depende mucho de la participación electoral. Al PP le interesa una elevada participación, pero se puede embarrar o se pueden confiar. Es una apuesta arriesgada, que al final puede ser un tiro en el pie. El resultado del 4 de mayo tendrá un impacto a nivel nacional” dice Narciso Michavila.