Nacho Abad, sobre el crimen del pequeño Álex en Lardero: "Me sugieren que fue por estrangulamiento"

En Lardero, La Rioja, viven hoy el primer día de luto de los tres decretados por el asesinato al niño de 9 años. El presunto autor es un hombre de 54 años, vecino de Logroño y de nacionalidad española que además tiene antecedentes. De hecho, llevaba desde abril del año pasado en libertad condicional tras pasar 25 años en la cárcel por una agresión sexual a una niña en 1993, agredir y asesinar a una joven en 1998.

En 'Fin de semana COPE', el periodista de sucesos, Nacho Abad ha recordado que la Guardia Civil "sospecha como móvil que confundió a Álex con una niña por ir disfrazado como la niña del exorcista y que quería bajar hasta el garaje donde tenía un coche, meter al niño en el maletero al niño y desaparecer de ahí”

En cuanto a la manera en la que habría fallecido el pequeño, el comunidador ha recordado que existe secreto de sumario, si bien ha advertido que "lo que me vienen a sugerir, lo que yo pienso es que tiene que ver con el estrangulamiento, que lo hizo con sus manos”.

HECHOS INQUIETANTES

Tras el crimen señala Abad, "se descubren muchas cosas que muy inquietantes". “El día 14 de este mismo mes de octubre una niña le contó a su madre que un señor había intentado acercarse a ella, la niña se lo dijo a los padres y este hombre desaparece. Llaman a la policía local que no toma una denuncia y lo que hace es simplemente tomar declaración a la pequeña y pedirle una descripción del sujeto, algo que mesorprende".

VAGA DESCRIPCIÓN

También "el día 25, Francisco Javier Almeida se acercó a un colegio aituado a 200 metros de su casa, y le ofrece a una niña que se fuera a jugar con su hija Sara a su casa". En ese momento, según ha relatado el periodista "la niña se asusta y se lo dice a sus padres que llaman inmediatamente a la Guardia Civil para presentar una denuncia. Lo que pasa es que la niña describe al sujeto como un hombre de pelo blanco media estatura y mediana edad, una descripción muy vaga y que además no coincide el color del pelo del sujeto".

En el barrio sí se comentaba que había un hombre que intentaba a llevarse niños

Hay otras madres, señala que "también han denunciado que a sus hijas les pasó lo mismo" aunque "desconozco si llegaron a poner denuncia pero la cuestión es que en el barrio sí se comentaba que había un hombre que intentaba a llevarse niños".

Los niños incluso sabían perfectamente porque “les observaba constantemente desde la ventana”.

Cuando la policía introduce los datos de Francisco Javier Almeida en el ordenador vieron sus antecedentes. "En 1993 cuando vivía en Logroño agredió sexualmente a una vecina de su escalera, una niña de 13 años y por eso le condenaron a 7 años de prisión de los que hasta donde yo sé cumplió 4. En 1998 este hombre se obsesionó con una mujer que trabajaba en una inmobiliaria" a la que tras "ensañarse" acabó matando. En los test, señala Abad "no presentaba ninguna patología psiquiátrica , ni alteración mental que pudiera afectar a su capacidad intelectual o volitiva, es decir que sabía perfectamente lo que hacía”, ha destacado.

Tenemos que empezar a asumir que hay almas oscuras que no son reinsertables

Por ello le cayeron 30 años. “El límite máximo de cumplimiento en España son 25. Empieza en el 98 a cumplir y en el 2020, es decir cuando ya habían pasado 22 años la secretaría general de instituciones penitenciarias decidió proponer que le dejasen en libertad". Algo para Abad, "alucinante" ya que "en la misma cárcel los especialistas tenían resquemores respecto a él y no terminaban de verlo claro”. Entonces "la junta de tratamiento dice que no hay libertad condicional, él recurre y la secretaría general de instituciones penitenciarias sin conocerle, sin entrevistarle y sin haberle mirado una sola vez a los ojos, decide decirle al juez dejarle en libertad", quien por su parte "sin oposición del ministerio fiscal, no se opuso".

Su condena acababa el 18 de agosto de 2023, con lo que advierte Nacho Abad "habríamos evitado hasta esa fecha que hubiera pasado esto”.

Por último, Abad se ha preguntado "por qué la secretaria general de instituciones penitenciarias fue en contra de lo que pensaban los expertos que trabajan a diario con él y por qué la fiscalía no se opuso y dejaron a este hombre en libertad". "Tenemos que empezar a asumir que hay almas oscuras que no son reinsertables, que no son buenos y nunca lo van a ser y este hombre cuando vuelva a salir volverá a hacerlo”.