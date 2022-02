‘Fin de Semana de Viajes’: Los Mundo, la familia viajera que recorre el Planeta hace 3 años

Si de ver mundo se trata hay cinco personas que están triunfando en las redes sociales porque no paran. Ahora están en México, pero antes han pasado multitud de sitios. Su aventura empezó en diciembre de 2018 en Uruguay y, tras más de 3 años, han recorrido Sudamérica. Estas cinco personas son miembros de la misma familia. Marta, Daniel, Tao, Dhara y Erik. Ellos son Los Mundo y han estado en Fin de Semana con Cristina, donde Marta cuenta que ”la idea Daniel, teníamos ganas de vivir la infancia de los hijos con ellos así que nos fuimos todos”.

La madre asegura estar “muy felices” porque están disfrutando “mucho todo lo que vemos y conocemos, los niños han podido ver nacer tortugas en la playa, escaladores de renombre, hemos subido volcanes y actividades y vivencias increíbles”.

Marta también relata que sus hijos no echan en falta socializar con otros niños “porque lo que más hacen es socializar, nos lo pregunta mucha gente pero es justo lo contrario, todo el día conocen gente nueva y tienen muchísima facilidad para tratar con todo tipo de personas. Ahora estamos en México un poco parados y están yendo a una escuela, no echan de menos socializar porque no paran, siempre conocen a gente”.

Dani, por su parte, relata cómo les pilló la covid: “El confinamiento nos cogió en Costa Rica durante 11 meses y en un motel de montaña. Estuvimos cuatro meses encerrados pero los proveedores nos trajeron alimentos y pudimos hacer un huerto. Fue una suerte estar en un entorno de aire libre como ese”.

Para empezar el viaje “tiramos de ahorros”, relata el padre, “pero siempre con el objetivo de conseguir financiar el viaje dentro del propio viaje. Como yo había estudiado audiovisuales y documentales apostamos por YouTube, el canal, y en la pandemia el canal se viralizó y empezamos a monetizarlo. Básicamente nuestra fuente de ingresos en su 70 % viene de ahí y recientemente por un libro que ha escrito Marta. Todo relacionado con el mundo digital”.

Dani recuerda lugares especiales “como el Salar de Uyuni en Bolivia, playas de Panamá que fuimos invitados por una familia y estuvimos en unas islas paradisíacas, vivimos con indígenas y fue increíble. Igual en volcanes y animales, la naturaleza en América es espectacular”.

“Vivimos en un avión 4x4, solo ahí, una casa pequeñita de 8 metros cuadrados con todo lo necesario, es nuestro hogar y la ventaja que tenemos es que nuestro patio es enorme y siempre cambia”, relata Dani.

La idea inicial era estar de viaje seis años, pero la pandemia lo cambió todo, como relata él: “Han cambiado las líneas generales y estamos abiertos a todo. El límite lo van a poner los niños, cuando digan ‘ya basta’ ahí se acabó, Marta y yo seguimos con las ganas del primer día de dar la vuelta al mundo y conocer todos los continentes”.